TOP 3 cele mai aglomerate orase europene. Cum s-a transformat viata rezidentilor si ce masuri au luat autoritatile

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati s-a intrunit in aceasta dupa-amiaza pentru a aproba planurile de masuri la suspiciunea de pesta porcina africana ca urmare a focarelor de pesta porcina identificate in exploatatiile de la marginea localitatilor Branistea si Sendreni.

- Catherine De Bolle, directorul Europol, a declarat ca, în urma introducerii tehnologiei 5G, agențiile europene din domeniul aplicarii legii vor pierde capacitatea de a intercepta comunicațiile efectuate de infractori cu ajutorul dispozitivelor mobile.Directorul Europol a îndemnat…

- Un șofer american din Arizona a intrat cu mașina intr-un cactus saguaro, o specie de cactus uriaș care poate ajunge pana la 12 metri inalțime, transmite CNN. ”Bușteanul” de cactus a intrat prin parbriz insa șoferul a scapat nevatamat. Americanul din Pima County s-a urcat beat la volan și a pierdut controlul…

- O balena neagra incurcata in navoade a fost reperata in apele canadiene, unde sase dintre aceste mamifere marine pe cale de disparitie au fost gasite moarte in luna iunie, au declarat autoritatile canadiene, relateaza AGERPRES.Balena, un mascul tanar, a fost reperata sambata de Garda de Coasta…

- Orasele europene iau masuri exceptionale pentru a limita impactul unui val de caldura istoric, temperaturile pe continent urmand sa depaseasca in unele zone recordurile din toate timpurile, conform The Guardian.Autoritatile au avertizat ca temperaturile ar putea depasi 40 de grade Celsius…

- Autoritatile au avertizat ca temperaturile ar putea depasi 40 de grade Celsius si ajunge pana la 45 de grade in unele parti ale continentului pana sambata. Totul este cauzat de un curent de aer cald din Sahara, care a fost adus inspre nord de o furtuna deasupra Oceanului Atlantic.

- 18 persoane au fost arestate si un laborator de droguri si doua plantatii de canabis au fost descoperite in urma unei operatiuni la nivel european pentru destructurarea unei retele de producere si trafic international de droguri. "O grupare care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub…

- Autoritatile locale din unul dintre cele mai capitaliste orase europene au luat marti o decizie demna de socialism: pretul chiriilor va fi inghetat pe o perioada de cinci ani, la solicitarea rezidentilor care sustin ca orasul lor, odata faimos pentru ca era accesibil, a devenit mult prea scump, transmit…