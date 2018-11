TOP 3 accesorii care NU trebuie sa ii lipseasca unui fumator Fumatul nu este un obicei placut si elegant, dupa cum stii deja sau ai auzit asta din partea multor persoane. Cu toate acestea, exista mai multe accesorii destinate fumatorilor, care pot face aceasta experienta una mult mai placuta si, de ce nu, mai putin daunatoare. Indiferent daca fumezi tigari normale, trabuc sau tigari rulate, poti apela la o serie de accesorii care au rolul de a face aceasta experienta mult mai placuta si sa transforme acest gest al fumatului in unul mai special. Daca esti fumator, in acest articol vei descoperi un top al celor mai utile accesorii, care nu trebuie sa iti… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • Trei serii de perchezitii derulate, saptamana trecuta, in Prahova F. T. Cata vreme politistii prahoveni deruleaza o actiune de genul „trei in una” – adica trei perchezitii pe linia combaterii contrabandei cu tigari intr-o saptamana – ce-ai putea zice? Ca, dincolo de tragerea la raspundere a suspectilor,…

- Presedintele Institutului Aspen Romania, Mircea Geoana, si-a exprimat convingerea miercuri, la finalul celei de-a VII-a editii a Bucharest Forum, ca Romania va asigura o presedintie de "buna calitate" a Consiliului Uniunii Europene, indiferent de dificultati. "Sunt absolut convins ca, indiferent de…

- Indiferent ca parinții tai sunt la zi cu ultimele apariții din domeniul tehnologiei sau inca sa afla in procesul de acomodare, un smartphone este util pentru oricine. Un astfel de cadou este ocazia perfecta prin care sa le faci cunoștința cu partea avansata a tehnologiei, iar in cazul in care dețin…

- Tigarile care incalzesc tutunul sunt la fel de periculoase ca cele clasice, avertizeaza medicii. Un studiu realizat pe sobolani arata ca expunerea la fumul produs de aceste dispozitive afecteaza peretele vascular la fel de mult ca in cazul tigarilor normale.

- Obiectivul companiei este de a oferi oamenilor imbracaminte de calitate la prețuri mici și de a da posibilitatea unei experiențe placute in achiziția de articole second hand. In Romania primul magazin a fost deschis in Timișoara in luna martie a anului 2012, iar de atunci compania…

- Indiferent ca sunt de origine animala sau vegetala, proteinele se digera mai greu decat ceilalti macronutrienti si au o rata a absorbtiei mai lenta si constanta. In felul acesta, consumul lor reduce fluctuatiile glicemiei si ale insulinei din sange, prevenind aparitia chinuitoarelor pofte de dulce…

- Cablu Lightning 3-in-1, Hub USB-C la USB-A și adaptor USB-C la Micro USB, printre alte accesorii noi ADATA anunța lansarea unei game complete de noi accesorii mobile pentru a se potrivi nevoilor ce apar odata cu un stil de viața activ. Noua gama include cabluri 3-in-1 și 2-in-1, un adaptor USB-C la…

- Are 1.54 cm și puțin peste 40 de kilograme, insa face destule sacrificii pentru a se menține in forma. AMI reușește sa aiba o silueta perfecta urmand cu strictețe 10 reguli. Chiar daca nu pare sa fi avut vreodata probleme cu silueta și ca poate sa manance cat vrea și cand vrea, fara ca sa treaca peste…