Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dines, cofondator al UiPath, primul unicorn romanesc, companie evaluata la peste 1 miliard de dolari, a susținut, luni, ca de creșterea rapida a companiei beneficiaza și angajații acesteia, iar unii au șansa sa devina milionari, informeaza Mediafax.„Oamenii care s-au alaturat rapid…

- Un tanar, care a studiat Calculatoare și Matematica Aplicata la Universitatea Spiru Haret din București, și-a facut un startup ce ofera pachete de depistare a cancerului de prostata in SUA și a obținut o investiție de 4 milioane de dolari, potrivit publicaței americane TechCrunch.com.

- Dezvoltatorul de software RPA (Robotic Process Automation – roboti software), startup-ul Automation Anywhere, a primit o finantare de 300 milioane de dolari de la fondul de investitii SoftBank si ajunge la o evaluare de 2,6 miliarde de dolari, sub valoarea unicornului romanesc UiPath, principalul competitor…

- Startup-ul romanesc UiPath a inchis seria C de finanțare la 265 milioane de dolari - cu 40 milioane dolari mai mult decat suma pe care a anunțat inițial ca intenționeaza sa o obțina acum doua luni, potrivit TechCrunch. Firma este evaluata la 3 miliarde de dolari.

- Un startup din Estonia, care face gradini și ferme de legume și zarzavaturi pentru apartamente și birouri, a obținut o runda de investiții de 11 milioane de dolari de la un grup de investitori printre care se numara un lanț de magazine Ikea și deținatorul brandurilor de electrocasnice Rowenta, Tefal…

- In general, circa 9 din 10 startup-uri esueaza, ceea ce inseamna ca de cele mai multe ori banii pe care investitorii ii baga in ele dispar odata cu intrarea in faliment. Iata datele celor mai remarcabile povesti de startup-uri care au disparut in acest an, in ciuda unor investitii uriase, de peste un…

- Amjad Masad a construit instrumente de dezvoltare de software pentru mii de ingineri Facebook timp de doi ani. Apoi, a decis ca trebuie sa paraseasca compania pentru a-și lansa propriul start-up in domeniul IT, iar in prezent afacerea sa are 1 milion de utilizatori activi lunar și a obținut finanțari…

- UiPath, compania lider de software Enterprise Robotic Process Automation (RPA), fondata de doi romani, a anuntat, marti, ca a primit o finantare seria C in valoare de 225 milioane dolari, astfel ca a ajuns sa evaluata la 3 miliarde de dolari, fata de 1 miliard de dolari, in martie.