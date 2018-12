TOP 20 producatori de medicamente, dupa valoarea si volumul de produse farma vandute in ultimele 12 luni

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1.I-31.X 2018, exporturile FOB au insumat 57189,8 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 69034,8 milioane euro, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In perioada 1.I-31.X 2018, exporturile au crescut cu 9,2%, iar importurile cu 10,3%, comparativ…

- In luna octombrie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 2,9% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,3%, informeaza un…

- Black Friday eMag 2018: Retailerul a inregistrat, de Black Friday, peste 1,28 milioane de produse comandate. Au fost vandute peste 52.000 de televizoare, peste 155.000 de produse pentru casa si ingrijirea casei si peste 113.000 de electrocasnice mici. La capitolul produse speciale,…

- Romanii au cumparat, in primele 9 ore de Black Friday, produse in valoarea de 54,16 milioane, mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat tranzactii de 38 milioane, transmite procesatorul de plati PayU Romania. Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000…

- Spitalul Municipal Medgidia organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract de achizitie si furnizare de produse antiseptice si dezinfectante. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 12 noiembrie 2018. Valoarea estimata a achizitiei se ridica la suma de 941.904 lei, conform licitatiapublica.ro.…

- Industria romaneasca a inregistrat o crestere apropiata de zero in luna august, nivelul cel mai slab din ultimele 7 luni, iar asteptarile managerilor scad tot mai mult, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA si publicat luni, transmite News.ro . In fiecare luna, IRSOP si SNSPA…

- Volumul de alocatii pentru sustinerea familiei, platite in august 2018, au totalizat 33,779 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 161,55 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).

- Pacientii romani sunt vaduviti de medicamente esentiale care ajungand in alte state europene, prin intermediul exportului paralel, fenomen ce ia amploare de la an la an. Concret, intre anii 2002 - 2017, piata exportului paralel din Uniunea Europeana a fost de 156 de biliarde de euro, potrivit celor…