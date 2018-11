Top 15: Oraşele hub-uri de afaceri ale Europei Sunt cateva capitale europene care si-au castigat de multa vreme reputatie de orase care incurajeaza spiritul antreprenorial, datorita facilitatilor pe care le ofera startup-urilor, insa, clasamentul realizat de eu-startups.com include cateva orase-surpriza si are la baza criterii precum: numarul de firme inregistrate in aceste orase si care se fac remarcate in zona digitala. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei oficiale intreprinse in Vietnam, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Andreprenoriat Ștefan-Radu Oprea și ministrul Planficarii si Investitiilor Nguyen Chi Dung au semnat doua Memorandumuri de ințelegere in domeniul promovarii investițiilor și in domeniul IMM-urilor .…

- ・ Inmatricularile au crescut in al treilea trimestru al anului cu 2,9 %, incluzand și marcile Jinbei și Huasong, incepand din 1 ianuarie 2018. Raportat la un perimetru echivalent cu cel din anul 2017, volumele de vanzari ale Groupe Renault s-au diminuat cu 1,7% pe o piața mondiala care a inregistrat…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a laudat miercuri Europa pentru adoptarea unui ''mare pas'' in directia mentinerii relatiilor de afaceri cu Iranul, dupa retragerea unilaterala a SUA din acordul international privind programul nuclear al Teheranului incheiat in 2015 si reimpunerea…

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Joi, la Chișinau, începe cel mai important eveniment economic al anului la care vor participa oameni de afaceri din Republica Moldova și Federația Rusa. Forumul Economic Moldo-Rus are drept scop atragerea investițiilor rusești în economia țarii.…

- Echipa de management a fabricii va ramane neschimbata, beneficiind de increderea acționariatului, dupa cum a precizat Gruia Stoica, omul de afaceri care coordoneaza grupul Grampet. Cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania dar și din zona de sud-est a Europei, coordonat de…

- In ultimele saptamani s-au inmultit stirile cu incidentele provocate de ursi. De la animale care intra in orase pana la cele care ataca oameni in zonele turistice, ursii par ca sunt omniprezenti. Au devenit intr-adevar o problema sau in spatele acestor stiri se afla alte interese? Este intrebarea logica…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a lansat joi platforma online Business Romania, unde oamenii de afaceri si companiile se pot inscrie si pot interactiona, pentru a face schimb de informatii si a crea parteneriate, a declarat, joi, Paula Pirvanescu, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru…

- Hidroelectrica informeaza ca va furniza electricitate Patriarhiei Romane pentru iluminatul Catedralei Mantuirii Neamului si a altor puncte de consum. Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania.…