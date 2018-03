Stiri pe aceeasi tema

- Întotdeauna când ploua și se aduna baltoage de apa pe drumul cu sens giratoriu din intersecția Calea Ieșilor, Henri Coanda, Ion Creanga și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, ploua de-a binelea și în trecerea subterana. Și lucrul acesta are loc nu de un an — doi,…

- “Cenzura” la Cavnic. Primarul elimina de pe grupurile de Facebook pe cei care-l critica Face ce face si iar iese in evidenta cu ceva. Vladimir Petrut, primarul orasului Cavnic va elimina de pa paginile de Facebook care ii apartin si din grupurile pe care le administreaza – cinci la numar- pe toti cei…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- „Cu multi ani in urma, cand aveam un sentiment de stagnare din punct de vedere profesional, un superb turcuaz mi-a atras atentia si l-am cumparat. Nu mica mi-a fost mirarea sa citesc printre proprietatile acestei pietre se numara si inlaturarea blocajelor legate de creatie si comunicare. De atunci,…

- Bolile cardiace pot fi o cauza principala de deces, dar asta nu inseamna ca trebuie sa o accepți ca fiind soarta ta. Deși nu aveți puterea de a modifica anumiți factori de risc - cum ar fi istoricul...

- Secretul logevitatii a fost descoperit de cercetatorii americani: nu sportul sau miscarea, ci doua pahare de alcool pe zi. Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au facut un studiu pe 1.700 de nonagenari, iar rezultatul uimeste acum pe toata lumea.

- Premierul Viorica Dancila, pe 20 februarie la CNCD Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza saptamâna viitoare pe 20 februarie audierea premierului…

- Daca te afli in randul celor care baga in gura mai multi cartofi prajiti deodata este posibil sa fii genul care isi face griji din orice, sustine un expert. Chef Tushar de la McCain Foods Kitchen a vorbit despre trasaturile de caracter dezvaluie de obiceiurile alimentare. Cartofi prajiti…

- Schimbarea de 2 milioane de dolari afisata de Simona Halep la sosirea in Cluj ProSport a anuntat in exclusivitate, inainte de Australian Open, ca eleva lui Darren Cahill s-a inteles cu gigantul Nike, dar negocierile s-au prelungit. Dupa ce a scris pe pagina sa de facebook ca poarta discutii cu…

- Cu totii avem o rutina de dimineata, inainte de a pleca la munca. Unii beau o cafea, altii isi iau micul dejun, altii citesc stirile sau se uita la televizor.Iata 5 obiceiuri ale diminetii pe care ar trebui sa le ai si tu, daca vrei sa fii sanatos. 1. Bea apa calda cu lamiie Apa calda cu lamaie activeaza…

- Zeci de familii din Dambovita inoata in mocirla in fiecare zi. Se intampla in satul Vulcana de Sus, din comuna Vulcana Bai. Oamenii au cerut ajutor la primarie, insa pana acum nimeni nu a luat nicio masura. Pe drumul de noroi sunt nevoiti sa mearga toti pentru a ajunge acasa, iar copiii se impleticesc…

- Azilul pentru persoane in varsta și persoane cu dizabilitați din Calarași are toate șansele sa-și mareasca suprafața și, implicit, numarul de beneficiari. In acest sens, Nelea Tatarciuc, directoarea azilului, a depus un demers catre Consiliul raional Calarași, acesta fiind acceptat. Motivul necesitații…

- O femeie, de 25 de ani, disparuta in Piata Centrala din Targu Jiu, in data de 2 februarie, este cautata de politisti. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani, din comuna Negomir, despre faptul ca, ...

- Traim intr-o societate obsedata de realizari, care se grabește sa aplice etichete de talent tuturor celor care au realizat ceva remarcabil de-a lungul vieții. Oamenii de succes sint descriși ca fiind talentați. Daca persoana in cauza este tinara, șansele sint și mai mari sa fie etichetata in acest fel.…

- Este cod rosu de vreme rea in nordul Spaniei, unde ninsorile abundente au provocat haos. Pe 1.300 de kilometri de drumuri de circula cu dificultate, in timp ce porturile stau inchise din cauza furtunii.Iata ce spun cei afectați:„Nu mai pot pleca acasa, lucrez aici si trebuie sa-mi…

- Radarele neinscriptionate ale Politiei Rutiere Dambovita le-au dat mari batai de cap soferilor. Oamenii legii au dat sute sanctiuni soferilor prinsi ca au calcat prea tare pedala de acceleratie.

- Simona Opriș este designer de decorațiuni florale artificiale și, pentru Unica.ro a dezvaluit ce flori sa porți daca te mariți in 2018 și ce culori sunt in trendurile pentru nunțile din acest sezon. Vezi și: Hair-stylistul Adrian Perjovschi: Ce coafuri de mireasa se poarta in 2018. „A revenit moda…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian conform News.ro . Pentru zeci de ani, oamenii de stiinta de pe intreaga planeta au incercat sa creeze teste…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani). Doar ca barbatul sufera de Alzheimer, iar boala este atat de avansata incat a uitat ca e insurat.…

- Politistii de frontiera constanteni au descoperit ingropati in gradina unor suspecti de contramabda cu tigari peste 500.000 de lei. Oamenii legii au confiscat banii, dar si 22.000 de pachete de tigari si trei autoturisme. Doua dintre persoanele implicate au fost retinute si vor fi prezentate instantei…

- Alexandru Radu Orbuletu, in varsta de 26 de ani, din Craiova, este acuzat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj de tentativa de omor. Barbatul a lovit cu sabia in cap dupa o sicanare in trafic un sofer.

- Doi barbati au fost identificati dupa ce au inșelat un batran cu aproape 80.000 lei. Un tanar 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, iar un alt barbat, de 63 de ani, se sustrage urmaririi penale, fapt pentru care a fost propusa emiterea unui mandat de arestare in lipsa, dupa cum ne informeaza…

- Cultul lui Nicolae Ceausescu – ”il comemoram pe cel mai mare roman din toate timpurile” – ramane viu, la aproape 30 de ani dupa ce a fost executat, in Romania, unde nostalgicii s-au recules vineri la mormantul fostului dictator comunist, la 100 de ani de la nasterea acestuia, scrie AFP, citat de News.ro.…

- De la nasterea oii numite Dolly in 1996, oamenii de stiinta din intreaga lume au folosit aceeasi tehnica pentru a clona si alte animale precum pisici, caini, sobolani si vite. Primatele, totusi, nu au putut fi clonate - pana acum.

- Aceasta a povestit oamenilor legii ca este vorba de fratele si sora ei, care au murit in urma cu aproape un deceniu. Fiindca nu a avut bani sa-i inmormanteze, i-a lasat sa se mumifice in apartament, acoperind cadavrele cu paturi. Politia a deschis o ancheta pentru a verifica spusele batranei.…

- Ponta: "Un miliard de euro pleaca din Romania in fiecare luna" Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent. "Lucrurile merg în directia…

- Peste 40.000 de persoane au parasit deja zona din cauza fumului și cenușei. In tot acest timp, cantitați impresionante de lava au inceput sa se scurga din conul vulcanului. Oamenii de știința au emis un avertisment cu privire la pericolul unei erupții puternice, iar autoritațile le-au cerut cetațenilor…

- Oamenii strazii din Chisinau ar putea fi incadrati in campul muncii. Primarul Silvia Radu a anuntat ca persoanele care vin la Centrul de Treiere ar putea fi angajate la Intreprinderea "Spatii Verzi" si la Directia Locativ-Comunala.

- Primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu, a declarat ca nu intelege de ce vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a “manjit" numele lui si al orasului, acuzandu-l ca a platit oamenii sa vina la protestul din Capitala.Mai multe detalii aici: Ecaterina Andronescu vorbește despre oamenii…

- Zeci de mii de oameni din toata tara au protestat, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la…

- Incidente la Pasajul Universitatii intre jandarmi si protestatari, unde mai multi oameni forteaza cordonul format de fortele de ordine pentru a ajunge la miting. Oamenii scandeaza "Dati-ne drumul" in Pasajul Universitatii. Este vorba despre cateva zeci de persoane care se afla in pasaj…

- Cei mai mulți oameni nu sunt informați despre efectul pe care-l are uleiul ars asupra mediului in care traiesc. Astfel, dupa ce prajesc ceva in bucatarie, ei arunca uleiul la chiuveta, convinși ca este dizolvat de detergenții parfumați. Un litru de ulei folosit aruncat la canalizare poate…

- „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare”, a anuntat vineri Politia Capitalei.…

- De când este pemier interimar, Mihai Fifor a pus în practica masuri pe care Mihai Tudose nu a vrut sa le ia: l-a demis pe seful Politiei Române, asa cum a solicitat Carmen Dan, dupa ce Tudose nu a vrut sa îl demita, si l-a repus

- Astazi, creștin-ortodocșii de pretutindeni ii pomenesc pe Sfinții Atanasie și Chiril, cunoscuți și drept arhiepiscopii. Ziua de 18 ianuarie mai este cunoscuta și drept Atanasia Ciumelor, o zi in care oamenii din popor respecta diverse tradiții, precum prepararea de colaci și turte cu unt sau pomeni…

- Odata cu schimbarea vremii, pompierii 11 indeamna pe damboviteni sa respecte normele anti-incendiare. Oamenii sunt rugati sa fie prudenti cand fac focul in sobe sau se incalzesc cu aparate electrice si sa nu le lase nesupravegheate. De asemenea, salvatorii avertizeaza pescarii si copiii sa nu se aventureze…

- Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat mortal intr-o statie de metrou.Andy Brigite si-a dat ultima suflare chiar in statia de metrou Chatelet-Les Halles RER din Paris, dupa ce a fost injunghiat mortal de catre un barbat, scrie antena3.ro.

- F. T. Ieri, politistii prahoveni de la Secția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu angajați ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR – coordonați de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – , au descins in 20 de locații, la persoane și sedii de firme suspectate…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- In batalia pe legile justiției se investesc sume masive de catre oameni de afaceri interesați intr-o tabara sau alta, susține Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. In aceasta batalie, cei mai vizibili oameni -…

- Sekai Kobayashi este o tanara de 33 de ani care și-a deschis un restaurant unde oamenii pot munci in cadrul localului in loc sa plateasca. Femeia și-a propus sa contribuie cum poate la combaterea foametei, potrivit The Straits Time . „Oferim mancare in locul a 50 de minute de munca la restaurant.…

- Liderul PSD din Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan a spus într-o conferința de presa organizata vineri ca nu e de acord cu situația generata de disputele din partid. &"Oamenii s-au saturat!&", spune Moldovan.

- Planeta Marte dispune de numeroase depozite de gheata in afara zonelor polare, aflate uneori la adancimi de doar 1 sau 2 metri, care reprezinta pretioase resurse potentiale de apa, usor accesibile, pentru viitoarele misiuni cu echipaje de astronauti, se afirma intr-un studiu publicat joi in revista…

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- Peste 8000 de galateni au participat, sambata, pe faleza Dunarii, la slujba de Boboteaza. Oamenii spuneau ca probabil este cea mai calda vreme, de Boboteaza, de cand isi amintesc. Slujba Bobotezei a fost oficiata de arhiepiscopul Dunarii de Jos, I.P.S. Casian Craciun in fruntea unui sobor de preoti.…

- A fost sarbatoare mare la Targsorul Vechi, in judetul Prahova. Ca in fiecare an, de Boboteaza, localnicii din zona isi boteaza caii, pentru ca animalele sa fie bune de munca si sanatoase tot anul. Inceput ca o traditie locala, evenimentul aduna curiosi, dar si participanti la intrecerea traditionala…