- Conform sondajului dat publicitatii duminica de Avangarde, 9% dintre respondenti vor relatii mai stranse cu China, 9% cu Rusia, 7% cu Marea Britanie, alta 2%. Dintre cei 37% care au doresc o relatie mai stransa cu SUA, 49% sunt femei, 51% barbati, cu Germania - 50% femei si 50% barbati,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, "ar trebui sa isi faca un examen de constiinta inainte sa atace tarile vecine", a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Bucuresti, vicepresedintele Consiliului de Ministri al Italiei, Matteo Salvini, ministru de Interne.Declaratia vine in contextul…

- ”Doamna Dancila a fost foarte agresiva și s-a dus acolo sa-i certe pe partenerii noștri europeni. Ceea ce este un lucru foarte grav pentru noi este ca dansa va trebui sa țina fraiele președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, unde va trebui sa arate ca un lider european. Și un partener adevarat.…

- Filme din Romania, Israel, Norvegia, Reunion (Franta), China si Italia au fost selectionate in competitia de lungmetraje a celei de a sasea editii a Dracula Film Festival, care are loc intre 17 si 21 octombrie, in Brasov, la Centrul Cultural Reduta, Cinemateca Patria si Cinema One, informeaza organizatorii…

- Japonia este tara care a produs, de-a lungul istoriei, mari capodopere cinematografice, unele surse de inspiratie pentru cineastii din Europa sau SUA. Va prezentam 10 filme japoneze cu care va puteti imbunatati cultura cinematografica. Ordinea este aleatorie.

- O selecție de filme de animație lansate recent este pregatita sa intre pe ecranele romanești la cea de-a 13-a ediție a festivalului Anim’est, intre 28 septembrie și 7 octombrie, arata un comunicat, potrivit Mediafax.Selecția oficiala cuprinde titluri care au deja in palmares premii și nominalizari…

- Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, a declarat marți ca Franța ar trebui sa dea dovada de „mai multa solidaritate și sensibilitate” in problema migrației și sa permita refugiaților sa intre in țara prin orașul de frontiera Ventimiglia, relateaza Reuters.