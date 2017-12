Top 10 filme care au avut cele mai mari incasari in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a ramas in fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv in ziua de Craciun, acumuland incasari totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.Dupa ce a avut incasari de 220 de milioane de dolari in…

- Compania Disney este lider in box office-ul mondial pentru al treilea an consecutiv, in 2017 depasind un prag de incasari de 6 miliarde de dolari, dupa ce, in 2016, a obtinut suma record de 7,6 miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com.

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american in cel de-al doilea weekend de proiectii in cinematografele din Statele Unite si Canada, informeaza AFP.

- Animatia „Coco”, produsa de Disney si Pixar, nominalizata la doua categorii ale Globurilor de Aur 2018, a depasit pragul de 400 de milioane de dolari incasari, scrie Screen Daily. Producatorii au anuntat miercuri ca lungmetrajul a generat, pana in prezent, 401,6 milioane de dolari, din care 263 de…

- Au vrut sa faca bani mai ușor, așa ca au recurs la escrocherii. Cinci barbați din Republica Moldova, cu varste cuprinse intre 23 și 37 de ani au fost reținuți in Romania, dupa ce au sustras ilegal din bancomate circa 50.000 de dolari.

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- O tinara din Statele Unite a strins 225.000 de dolari pentru un om al strazii care i-a dat singurii sai 20 de dolari ca sa o ajute sa-și cumpere benzina dupa ce ramasese noaptea in pana pe o autostrada din Philadelphia, relateaza EFE. Kate McClure a reușit sa stringa suma pe „gofundme”, o pagina de…

- Datoria externa a Republicii Moldova va creste cu inca un miliard de dolari. Guvernul spune ca va continua sa contracteze imprumuturi in urmatorii trei ani, astfel incat la sfarsitul anului 2020 datoria de stat externa va ajunge la peste 2,6 miliarde de dolari, de la 1,6 miliarde cat este in prezent,…

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- In timp ce mama isi facea linistita cumparaturile intr-un magazin Sephora din SUA, baietelul acesteia „a confundat“ probabil fardurile expuse cu vopsea colorata, ceea ce a dus la savarsirea unei veritabile „opere de arta“, spre uimirea vanzatorilor din magazin, dar si a mamei care-l scapase din priviri…

- Cei mai faimosi supereroi par sa isi fi pierdut puterile, in schimb, drama „Wonder" - cu Owen Wilson, Jacob Tremblay si Julia Roberts - a debutat surprinzator pe pozitia a doua, cu 27,1 de milioane de dolari incasari peste weekend. Lungmetrajul „Justice League", produs de Warner Bros. si DC Entertainment,…

- Congresul american a adoptat cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, in unanimitate, dupa validarea ei, marti, in Camera Reprezentantilor. Presedintele…

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's la New York, pulverizand precedentul record de preț pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, informeaza AFP. La finalul unei licitații…

- S&P a declarat ca Venezuela a intrat in default partial, sau in incapacitate partiala de plata, dupa ce a ratat plata a doua rate si dupa ce, in urma unei sedinte in Caracas, investitorii nu au fost convinsi ca pot evita starea de default pentru datoria totala de 60 de miliarde de dolari a Venezuelei,…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale la costuri mici, își extinde portofoliul la 46 de țari la nivel global. Începând din luna noiembrie, clienții TransferGo pot efectura transferuri catre și dinspre China. Compania anticipeaza ca, pâna la finalul primului…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a estimat sambata la 'peste 100 miliarde de dolari' pagubele provocate de gruparea Stat Islamic (SI) in cei trei ani in care a ocupat mari teritorii din țara. ...

- Chen Ming, un designer de jocuri video din China, a cumparat 25 de smartphone-uri iPhone X pentru a-si cere iubita in casatorie. El a asezat telefoanele intr-o forma de inima, pe un „pat” de petale de trandafir, iar in mijloc a pus cutiuta cu inelul. Apoi, iubita lui Ming a fost adusa de prieteni comuni…

- Paradise Papers au dezvaluit faptul ca Apple isi tine aproape toti banii intr-un paradis fiscal. Compania are peste 250 de miliarde de dolari, cash, intr-o entitate din Jersey, Channel Islands. Daca v-ati intrebat ce poate cumpara compania cu atatia bani, va oferim mai jos cateva exemple, furnizate…

- Netflix finanteaza cu suma de 150 de milioane de dolari filmarile pentru filmul lui Martin Scorsese “The Irishman”, dupa ce pelicula a parcurs un drum lung si dificil spre productie, potrivit Slashfilm.

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Apple a depasit estimarile de vanzari si se indreapta spre un an mai bun decat era anticipat, ceea ce a trimis actiunile gigantului american la noi recorduri, potrivit ZF.ro.Cea mai valoroasa companie din lume ar putea raporta un profit record intre companiile americane. Actiunile Apple au…

- Fostul premier Dacian Cioloș lanseaza critici acide la adresa PSD, dupa ce in spațiul public a aparut informația potrivit careia social democrații au platit 100.000 de dolari unei firme de lobby din SUA pentru a-i facilita lui Liviu Dragnea intalniri cu Trump, Pence si cu speakerul Camerei Reprezentantilor.Documentul…

- Imbunatatit pe durata a 10 ani, catelusul robotizat Sony Aibo este capabil acum sa formeze legaturi emotionale cu membrii familiei, sa exprime afectiune si sa se comporte ca un adevarat companion. Adus si mai aproape de aspectul unui caine real, Aibo se poate deplasa fara a fi tradat de stangacia unui…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus luni plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al actualului președinte, Donald Trump, și a fixat o cauțiune de 10 milioane de dolari, care va trebui platita de acesta in cazul in care nu respecta condițiile de reținere,…

- Masayoshi Son s-a nascut in Tosu, pe insula japoneza Kyushu, intr-o familie de coreeni, in 1957. Familia lui a luat numele japonez Yasumoto pentru a nu fi discriminati. |n 1972 si-a intalnit idolul - Den Fujita, fondatorul McDonald’s Japonia, care l-a sfatuit pe tanarul Son sa studieze engleza si programarea…

- Orașul Honolulu din statul american Hawaii nu mai glumește cu pietonii obsedați de smartphone-ul lor: de miercuri, 25 octombrie, consultarea telefonului mobil in timpul traversarii strazii va fi amendata cu pana la 35 de dolari. In caz de recidiva amenda crește pana la 75 - 99 de dolari, suma mai mica…

- Cumparatorul care a achiziționat pretiosul document licitand prin telefon este un european care a vrut sa isi pastreze anonimatul. Dupa prima oferta estimata la nunai cateva mii de dolari, pretul documentului a inceput sa creasca uimitor de repede, ajungand dupa aproximativ 20 de minute la…

- SUA si alte state occidentale încearca identificarea persoanei din echipa lui Kim Jong-un care super-vizeaza operatiunile cibernetice speciale. Când piratii cibernetici nord-coreeni au încercat, anul trecut, sa fure un miliard de dolari din Rezerva Federala din New York,…

- Au furat doua genți cu 700 de mii de dolari și s-au facut nevazuți chiar in centrul Moscovei. Doi chinezi și un rus s-au adresat la poliție cu plangerea ca patru necunoscuți cu cagule i-au atacat in plina strada.

- Cei mai mari comercianti de petrol din lume spun ca pretul brut al petrolului ar putea creste la peste 60 de dolari pe baril spre sfarsitul lui 2018, pe masura ce cererea creste, chiar daca OPEC continua sa se reduca productia, sau poate cadea la 45 de dolari, pe masura ce un alt val de sisturi din…

- Probleme pentru Donald Trump! Președintele Statelor Unite ale Americii a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani. Comparativ cu anul trceut, averea acestuia a scazut cu 600 de milioane de dolari, fiind estimata la 3,1 miliarde.

- Cutlet Maker, un malware care vizeaza ATM-urile, vandut pe piata DarkNet, care consta in trei componente si permite jefuirea ATM-ului daca atacatorul este capabil sa obtina accesul fizic la aparat, a fost descoperit de cercetatorii companiei de securitate cibernetica Kaspersky.

- Prin aspectul sau, Atherton poate fi asemanat cu oricare suburbie din America. Atherton este un oras idilic din California, unde casele modeste ajung la milioane de dolari, fiind a treia cea mai scumpa locatie din Statele Unite ale Americii si...

- Balonul Bitcoin va continua sa se umfle pana cand va exploda, a declarat Michael Novogratz, fost manager la investitorul Fortress in valoare de 72 de miliarde de dolari, potrivit Businessinsider.com.

- O stire publicata de un serviciu respectabil, Dow Jones Newswires, a creat confuzie pe 10 octombrie. Articolul anunta ca Google cumpara rivala Apple pentru 9 miliarde de dolari si ca intelegerea a fost facuta inainte de moartea lui Steve Jobs. Mai mult, se preciza faptul ca personalul Google se va muta…

- Era o „pasare de noapte” care paria toata noaptea și dormea toata ziua. Lua Valium impotriva anxietații și a pariat chiar un milion de dolari intr-o singura noapte. Acestea sunt detalii din viața lui Stephen Paddock, barbatul care a ucis 58 de oameni in Las Vegas. Dezvaluirile sunt facute chiar de el,…

- Un barbat a cumparat trei poze vechi dintr-un magazin de antichitati în 2010. Randy Guijarro a platit 2 dolari pe acestea. Una dintre ele i-a atras ulterior atentia, deoarece i s-a parut ca în ea apare celebrul Billy the Kid.

- Seful Institutului Geologic al Romaniei trebuie sa detina un certificat ORNISS pentru a putea avea acces la documentele considerate secrete de stat. Altfel este obligat sa paraseasca postul. Insa Stefan Marincea, actualul sef al institutului, nu are nici certificat, si nici vreun gand sa-si dea demisia.