Stiri pe aceeasi tema

- O astfel de decizie, cu siguranta „inedita” in Brazilia, nu este una extraordinara pentru muzeele din America de Nord sau Europa, s-a aparat MAM, unul dintre cele mai importante muzee braziliene, creat in 1948 si gestionat de catre o organizatie privata nonprofit. Muzeul spera sa obtina 25…

- Titlul, care poate crea nedumerire, se bazeaza pe o legatura intre Parisul anilor 1870, un englez notoriu si Constanta, permitand o povestioara care se termina cu memoria unui loc al nostru. In a doua jumatate a secolului al XVIII lea se contura unificarea Prusiei cu celelalte state germane. Printre…

- Parti din fosta statie spatiala dezafectata Tiangong-1 vor cadea pe Pamant in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie -…

- Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit ESA."Cu trei-patru zile inainte putem afla ziua exacta si, in aceiasi zi, putem determina momentul exact intr-un interval de cateva ore", a declarat…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- Vara asta ti-ai propus sa te tii departe de aglomeratia si agitatia din marile orase turistice. Roma parca nu mai are acelasi farmec ca prima data, in Atena nu ai loc nici sa arunci un ac, iar plajele insorite din Spania...

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Ucraina nu le permite rușilor de pe teritoriul țarii sa voteze in scrutinul prezidențial de duminica. Potrivit presei ruse in jur de 72.000 de cetațeni ruși aflați in Ucraina nu pot vota, iar Moscova catalogheaza decizia Kievului drept o “interferența directa” in afacerile sale interne, scrie RT. Cu…

- Emmanuel Macron i-a propus vineri, cancelarului Angela Merkel, pe care a primit-o la Elysee, sa stabileasca ”o foaie de drum clara si ambițioasa pana in iunie” in vederea unei refondari a Uniunii Europene (UE), relateaza AFP.”Se deschide, astazi (vineri), o etapa importanta, in care vom avea…

- NATO elaboreaza in prezent o definitie a starii de razboi cibernetic pentru a avea la dispozitie mijloacele de raspuns militar la un eventual atac informatic al Rusiei impotriva infrastructurilor statelor membre, a anuntat generalul Curtis Scaparrotti, comandantul fortelor aliate in Europa, in cursul…

- Reprezentanti ai Conferintei Bisericilor Europene, in audienta la Patriarhul Daniel, joi, 15 martie. La audienta au fost prezenti presedintele Conferintei Bisericilor Europene, episcopul Christopher Hill, Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Emmanuel de Franta (vicepresedinte) si parintele Heikki Huttunen,…

- Marti, 20 martie, de la ora 19.00, editura Nemira va invita sa il cunoasteti pe scriitorul britanic Matt Haig in cadrul unui interviu prin Skype cu jurnalista Ana-Maria Onisei, prilejuit de lansarea romanului Cum sa opresti timpul.Intrarea este libera, iar rezervarea se face aici: https://eventbook.ro/other/rezervari-matt-haig-ana-maria-oniseiVezi…

- Guinness®, berea stout numarul 1 in lume, da startul distracției de St. Patrick’s Day. St. Patrick’s Day, sarbatoarea care aduce impreuna peste 70 de milioane de oameni din intreaga lume, este ziua naționala a Irlandei și este sarbatorita in mai multe țari din lume decat oricare alta zi naționala. Originata…

- Operatorul de transport low-cost Wizz Air da startul celei mai mari cresteri operationale. In urmatoarele 17 saptamani, 21 de aeronave vor fi alocate bazelor sale din Europa, sprijinind suplimentarea a 700 de zboruri saptamanale si inceperea a 70 de noi rute.

- Ziua Internationala a Femeii | 8 Martie, ziua in care femeile luptau pentru niste drepturi Ziua de 8 Martie este cunoscuta in intreaga lume ca sarbatoarea internaționala a femeii si coincide, ca perioada din an, cu un nou inceput, insa semnificatiile acestei zile sunt legate si de lupta femeilor pentru…

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Un barbat a condus o mașina de la cel mai nordic pana la cel mai sudic bar de pe Pamant. Un barbat a condus o mașina sport in 21 de țari, pornind de la cel mai nordic bar din lume și terminand la cel mai sudic. Britanicul Ben Coombs (38 de ani) din Plymouth, Devon, a șofat aproximativ 32.186 de kilometri…

- Compania irlandeza Ryanair, cel mai mare mare operator aerian low cost din Europa, a decis sa inchida hubul de pe Aeroportul Timisoara, la nici doi ani de la deschidere. Motivul este unul strict comercial.

- Turkish Airlines, Inc. (Limba turca Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi, prescurtat: THY) este compania aeriana naționala a Turciei cu baza în Istanbul. Transportatorul turc și-a asumat misiunea de a deveni operatorul care leaga pe calea aerului cele mai multe destinații din lume: peste…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Sejururile sau biletele de avion oferite drept cadou pentru Valentine's Day se afla pe un trend pozitiv, iar majoritatea agentiilor de turism isi adapteaza tot mai mult ofertele la nevoile pietei, astfel ca isi preintampina clientii cu pachete avantajoase catre destinatii populare, a declarat,…

- Bursele europene au pus miercuri capat unui sir de sapte zile consecutive de pierderi, investitorii fiind incurajati de revenirea bursei de pe Wall Street si diminuarea volatilitatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Toate sectoarele din Europa au revenit în teritoriul pozitiv, ceea ce…

- Aur, argint si bronz: in ordinea numerelor de pe tricou, cele trei metropole au fost cele mai ambuteiate orase in 2017, potrivit unui studiu publicat de cabinetul Inrix, specializat in automobile conectate. Bucurestiul este orasul cu cel mai aglomerat trafic din Europa. Haideti, doamna primar general,…

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat si pe pietele din Asia si Europa, bursele deschizand sedintele pe pierdere marti dimineata.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Bursa din București a deschis pe roșu dupa unda de șoc din SUA. Caderi masive s-au inregistrat și pe bursele din Europa și din Asia . La Bursa din Bucuresti, indicele BET are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%, transmite Mediafax . Indicele Dow…

- Tinerii din Europa se pot inscrie pentru o calatorie cu minibus-ul catre diferite destinatii, pentru a vizita locuri si peisaje interesante si obiective reabilitate cu fonduri europene, precum si pentru a-i cunoaste mai bine pe cei ce traiesc zi de zi acolo. Romania este una dintre principalele destinatii…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- In fiecare an, TripAdvisor acorda premiul „Traveler’s Choice” (Alegerea calatorului) unui hotel, pe baza analizei a catorva milioane de review-uri lasate de clienti pe site. Potrivit Time, in 2018, dupa ce au fost analizate peste 8,000 de proprietati din 94 de tari, premiul a fost acordat hotelului…

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si 24 hibride sau hibride plug-in. Dintre acestea, sapte modele vor fi lansate in America de Nord, trei in Europa, 13 in regiunea Asia-Pacific. Ford a avertizat ca investitiile in mobilitate si vehicule autonome…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” – ESTEEM Romania continua seria „Seratelor Procopiu de la Palat” și deschide anul calendaristic 2018 cu evenimentul…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- vezi prezentarea Esti deja cu gandul la vacanta? Kayak, motorul de cautare pentru bilete ieftine de avion a alcatuit o lista cu cele mai populare destinatii in 2018. Clasamentul include orasele pe care s-a inregistrat cea mai mare cautare in perioada martie 2017 - februarie 2018. Sapte din cele zece…

- O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est a Statelor Unite, in mai multe state fiind emise avertismente. De exemplu, in New York se așteapta sa se depuna un strat de zapada de 15 centimetri. Furtuna este numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba".

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA. Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. "NYPD si partenerii sai…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…