- Potrivit estimarilor Rezervei Federale din New York, sansele aparitiei unei recesiuni au crescut la cel mai ridicat nivel din 2008. Primele semne au aparut inca din toamna trecuta, odata cu prabusirea pretului petrolului. Bloomberg remarca faptul ca in ciuda deciziei producatorilor de a reduce livrarile,…

- Incasarile generate de filmele lansate in cinematografe in 2018 la nivel mondial au ajuns la 41,7 miliarde de dolari, o cifra record, iar compania Disney este lider de piața, cu 7,33 de miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com, scrie Mediafax.La nivel mondial, box office-ul…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii, cu exporturi de cinci ori mai mici decat importurile din statele care nu fac parte din uniune, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax.

- Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ale companiilor au crescut cu 11% in 2018 la nivel global, ajungand la un total de 782 de miliarde de dolari, conform unei analize PwC. La nivel global, toate regiunile au inregistrat o creștere a investițiilor in cercetare și dezvoltare in ultimul an, majorari…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Presedintele american Donald Trump a criticat din nou, marti, pe Twitter, propunerea omologului sau Emmanuel Macron de infiintare a unei armate europene, la cateva zile dupa ce a catalogat drept foarte ”insultatoare” declaratii ale sefului statului francez cu privire la infiintarea unei astfel de…

- Financial Times: Macron ataca naționalismul și il mustra pe Trump ● Brazilia trebuie sa acționeze rapid pentru a-și corecta finanțele "nesustenabile", avertizeaza ministrul de finanțe ● Les Echos: Piața auto din China ingrijoreaza lumea ● Le Figaro: Fiscul va monitoriza rețețele sociale pentru a depista…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Gunther Oettinger, a declarat marti ca Uniunea Europeana concureaza impotriva autocratilor din toata lumea, inclusiv de la Casa Alba, relateaza politico.eu. Europa este intr-o batalie pentru a-si conserva valorile, a afirmat politicianul german. "Uniunea…