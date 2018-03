Stiri pe aceeasi tema

- Numit BBC iReporter, jocul a fost dezvoltat de Studiourile Aardman, laureate ale premiilor Oscar. In cadrul jocului, cei interesati isi pot asuma avatarul unui jurnalist in camera de stiri a BBC si pot avea o experienta de genul 'alegeti singur aventura'. Jucatorii pot face alegeri, de exemplu,…

- In concordanta cu obiectivul guvernului si al cailor ferate din India, in ceea ce priveste electrificarea completa si mobilitatea durabila, noile locomotive sunt proiectate nu doar sa micsoreze costurile suportate de catre compania de cai ferate, ci si sa reduca in mod semnificativ emisiile de gaze…

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- De-a lungul timpului, scenele și studio-urile muzicale s-au schimbat in bine și au evoluat datorita femeilor cu voci și sentimente puternice ce ne-au impartașit talentul lor prin piese marcante pentru istoria muzicii. La fel cum spunea și Ellie Goulding in discursul de la Brit Awards, “Suntem foarte…

- "Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului si coerentei…

- O fetița de doar trei ani a fost violata într-un autobuz, în timp ce fratele ei de cinci ani îl ruga pe agresor sa înceteze abuzul. Cazul îngrozitor, care șocheaza India, a avut loc în orașul Calcutta, relateaza Daily Mail, scrie agerpres.ro. Sheikh…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA, scrie Mediafax.Membrii…

- Sportivii Laura Coman si Alin Moldoveanu, legitimati la CS Dinamo, au obtinut, luni, medalia de argint in proba mixta de pusca 10 metri, la Cupa Mondiala de tir de la Guadalajara. Coman si Moldoveanu au ocupat locul doi cu un punctaj de 498,4, fiind depasiti doar de chinezii Xu Hong si Chen Keduo,…

- Relatiile dintre oameni sunt una din componentele fundamentale ale vietii noastre. Citate despre faptul ca omul nu este facut sa traiasca singur gasim inca din Biblie si pana la lucrarile stiintifice ale cercetatorilor in domeniu, toate fiind de acord cu acest aspect al vietii noastre.

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India), scor 6-2, 7-6 (2). Tecau…

- O familie, una singura, a trimis cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) din Capitala pentru a primi un supraveghetor care sa aiba grija de copii in absenta parintilor. Asa sustine conducerea institutiei. Cu o zi inainte; edilul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca marti aproximativ…

- Aflata in India, țara natala a iubitului ei, Iulia Vantur a primit o veste dramatica. Indurerata de pierderea persoanei importanta din viața ei, partenera lui Salman Khan a facut public un mesaj emoționant. Fanii i-au scris imediat mesaje de condoleanțe. Iulia Vantur a primit cu multa tristețe moartea…

- Andrei Ionescu era una dintre "perlele" fotbalului românesc, în urma cu 10 ani. Pe când juca la FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu îl compara pe mijlocasul ofensiv chiar cu Leo Messi.

- „Nu conteaza cat daruiești, ci cat de multa dragoste pui in ceea ce daruiești.” – Maica Tereza „Pornind de la aceste cuvinte calde și fiindca Motto-ul Asociației noastre este , voluntarii s-au mobilizat inca de la inceputul anului pentru a putea intampina cu mult drag Sarbatorile Pascale.” – ne-a declarat…

- Un pastor din India a supraviețuit dupa ce a mușcat capul unui șarpe veninos. Acesta a fost gasit inconștient de localnici, care l-au transportat la spital. Incidentul s-a produs in apropierea unui sat din statul Uttar Pradesh.

- Poliția a impușcat doi elefanți in provincia Gaza din Mozambic dupa ce au ucis o femeie și au ranit o alta. Animalele devenisera incontrolabile, așa ca autorirațile spun ca nu au avut de ales, scrie BBC News. Poliția nu a incotro și a trebuit sa ucida elefanții pentru ca au devenit „incontrolabili”…

- Atacantul echipei FCSB Dennis Man a declarat ca el si coechipierii sa-i s-au daruit pe finalul derbiului cu FCSB, parandu-i rau ca nu au facut la fel de la inceputul meciului."Am crezut pana la final ca putem reveni. Important este ca am reusit sa egalam, Ne pare rau ca nu am reusit sa castigam…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- O femeie din India a murit intr-un parc de distracții din nordul statului Haryana, dupa ce parul ei s-a incurcat in roțile unui kart, scrie BBC News. Femeia de 28 de ani, Puneet Kaur, era in vacanța impreuna cu familia sa in momentul accidentului. Ea a fost dusa de urgența la spital, dar medicii nu…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- KIA a prezentat in cadrul expozitiei AutoExpo din India un crossover conceptual numit SP Concept. Noutatea, in viitoare varianta de serie, va rivaliza direct si pe aceeasi piata cu Hyundai Creta.

- Un oficial din India a anunțat ca un medic fals care trata oamenii saraci dintr-un sat a contaminat cel puțin 21 dintre pacienți cu HIV. Cel care a pretins ca era medic a folosit pe toți pacienții aceleași seringi contaminate, potrivit TheIndependent. Oamenii legii sunt in cautarea celui…

- Cu siguranta ati vazut in trafic masini care au in partea din spate o cruce si v-ati intrebat ce inseamna. Ei bine, va spunem noi. Crucea respectiva atesta ca masina a fost supus unei slujbe de sfestanie. E acelasi insemn pe care preotii il „deseneaza” cu ceara pe peretele unei case proaspat sfintite.…

- O noua fotografie postata de agenția spațiala NASA. Poza surprinde orizontul indepartat deasupra varfurilor Trisul din munții Himalaya, India. In dreapta se observa steaua Sirius, cea mai stralucitoare stea ce poate fi observata cu ochiul liber.

- Imediat dupa Revelion, Delia si sotul sau, Razvan, au plecat intr-o noua vacanta de zile mari. De data aceasta, cei doi au ales India, Maldive si Thailanda pentru a se relaxa si bucura de timpul liber.

- Șeful Camerei Deputaților Liviu Dragnea este încrezator ca noul executiv, condus de Viorca Dancila, va performa și ca va menține o relație mai buna cu Parlamentul și coaliția de guvernare.

- La aproape 35 de ani, pe care-i va implini in februarie, Lucian Goian e foarte apreciat la Mumbai, unde poarta și banderola de capitan. De la 5.200 de kilometri, fundașul central a acceptat sa povesteasca experiența din Asia: de ce li se confisca telefoanele inaintea meciurilor, cum e sa lucrezi cu…

- Ne inchipuim ca fiecare vedeta s-a nascut norocoasa, cu o familie instarita. Stralucesc pe scena, in lumina reflectoarelor, iar conturile lor sunt…foarte atragatoare. La inceput, viața lor nu a fost plina cu oportunitați, șansa nu le-a suras din prima. Unii dintre ei au fost nevoiți sa doarma pe strada.…

- Madalina Ghenea si Matei Stratan trec prin clipe dificile! Aceasta a postat mai multe mesaje cu subinteles la adresa tatal copilului ei, iar recent a dat cartile pe fata si a recunoscut in public ca relatia sa de iubire are mari probleme.

- Ministrul Educatiei din India, Satyapal Singh, a fost condamnat de catre oamenii de stiinta pentru ca a solicitat ca teoria evolutiei sa fie scoasa din programa scoalara, deoarece nimeni "nu a vazut o m...

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- PwC Global Defense Perspectives 2017 este cel de-al doilea raport care analizeaza cheltuielile de aparare, examineaza influențele strategice și impactul lor asupra mediului actual și viitor al sectorului apararii. Aceasta a doua ediție a raportului extinde analiza cheltuielilor de aparare la 71 de…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse din partid. Conform surselor citate, in CExN al PSD s-a inregistrat doar o abtinere fata de aceasta propunere.

- Horia Tecau, Florin Mergea si Marius Copil vor evolua in proba de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului. Marius Copil va face pereche cu sarbul Viktor Troicki, iar cei doi vor intalni in primul rand echipa Rajeev Ram/Divij Sharan (SUA/India), cap de serie numarul…

- Feodor Dostoievski este unul dintre cei mai mari scriitori din istorie. Operele lui acopera toate domeniile vieții și ale morții, scrie feminis.ro.Acestea sunt 23 dintre cele mai importante citate al acestui mare autor, vorbe care te vor elibera și iți vor deschide noi orizonturi.1.

- India si-a lansat vineri cel de-al 100-lea satelit in spatiu, in conditiile in care premierul Narendra Modi doreste ca tara sa sa devina un furnizor de servicii spatiale low-cost, transmite Reuters. Vineri au fost lansate 31 de sateliti in spatiu.

- Cei circa 200 de galateni, majoritatea pensionari, au venit cu mult timp inainte ca programul de lucru de la sediul central al Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale sa inceapa, potrivit news.ro. Oamenii s-au asezat la rand afara si au asteptat ca ghiseele sa se deschida…

- Cel putin 11 persoane au decedat din cauza frigului in Nepal, dupa ce un val de aer rece a lovit regiunea de sud a tarii, de la granita cu India, au indicat luni oficiali locali, citati de DPA. Decesele au fost raportate in doua districte din campiile sudice, majoritatea victimelor fiind…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- Cel puțin 81 de reporteri uciși in 2017 in timp ce-și faceau meseria iar violența și harțuirea impotriva jurnaliștilor este din ce in ce mai grava, anunța cea mai mare organizație a jurnaliștilor din lume, scrie ABC News. In raportul anual „Kill Report”, Federația Internaționala a Jurnaliștilor arata…

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Numele Simonei Halep, locul I WTA, a aparut de 5.718 ori in presa franceza in 2017, fiind pe locul 98 intre personalitatile sportive cele mai citate, potrivit unui studiu intocmit de platforma de monitorizare Pressedd, citata de Le Parisien.

- India va depasi anul viitor Marea Britanie si Franta, din punct de vedere al economiei, estimeaza Institutul britanic pentru Economie si Cercetare in Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit Reuters.

- Barbatul care a intrat cu masina, joi, intr-un grup de oameni in orasul australian Melbourne este acuzat pentru 18 tentative de crima, scrie BBC. Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor. Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste…

- Este un 4x4 impresionant, care iti da impresia de soliditate, un SUV cu adevarat serios pe o piata auto actuala care este saturata de o multime de modele crossover (care nu-s nici SUV dar nici hactchback). Iar cu ocazia unui testdrive am constatat ca noul Rexton ca, in pofida taliei sale, poate fi si…

- La o suta șaptezeci și unu de ani dupa transmiterea primului mesaj electronic pe o linie care se desfașoara alaturi de calea ferata dintre Bruxelles și Antwerp, expedierea finala va fi trimisa și primita pe 29 decembrie. Faptul ca aceasta tehnologie a secolului al XIX-lea este inca in desfașurare…