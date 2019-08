Top 10 cele mai sigure orașe din lume. În listă sunt și două orașe europene Ce face orașul perfect? O excursie la un muzeu sau doua, vizitand locațiile semnificative, incercand toate delicatesele locale sau mersul la un bar perfect? Oricare ar fi criteriile dvs., un lucru este sigur - doriți sa calatoriți undeva unde va simțiți in siguranța, scriu jurnaliștii de la CNN. Indicele de siguranța al orașelor 2019 (SCI) al Economist Intelligence Unit a clasat 60 de destinații din intreaga lume in ceea ce privește securitatea digitala, securitatea sanatații, infrastructura și siguranța personala. In topul listei este Tokyo In topul listei este Tokyo Tokyo a fost desemnata destinația… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- care vor reprezenta Romania la Jocurile Invictus Lotul restrans al Echipei Invictus Romania va desfasura, in perioada 2-6 septembrie, o sesiune de pregatire la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" si Centrul Aria din Sibiu. Camarazii nostri se vor antrena la opt discipline sportive individuale…

- Australia va aloca 500 milioane de dolari australieni (340 milioane de dolari SUA) pentru a creste capabilitatea fortelor sale speciale, prima etapa a unui plan de 3 miliarde de dolari SUA pe 20 de ani, despre care guvernul a afirmat luni ca va permite o capacitate mai buna de reactie la amenintarile…

- O femeie aflata intr-o masina a murit dupa ce un arbore s-a prabusit pe autovehiculul care se deplasa pe un drum din statul Victoria. Doi copii si un barbat aflati in aceeasi masina au fost spitalizati, a indicat politia.Rafalele puternice de vant, de 100 km/h, au luat pe sus acoperisul…

- O femeie a decedat, mai multe curse aeriene au fost anulate pe aeroporturile din Sydney si Melbourne, iar numeroase proprietati au ramas fara electricitate, vineri, din cauza rafalelor puternice de vant care au maturat statele din sud-estul tarii, relateaza Reuters. O femeie aflata intr-o…

- Platforma olandeza de livrari de mancare online Takeaway.com si rivala britanica Just Eat au anuntat luni ca au ajuns la un acord de principiu privind crearea unuia din cei mai mari jucatori globali din sector. Potrivit presei internaționale, tranzacţia de 11 miliarde de dolari (nouă…

- "Deși propunerea lansata in dezbatere publica de reprezentanta USR București, doamna Roxana Wring pare a fi un furt al startului de campanie pentru alegerile locale de anul viitor, afirm raspicat faptul ca atat eu, cat și colegii mei din Sectorul 4, tratam cu maxima seriozitate acest subiect, precum…

- Urmare a apariției in spațiul public a informațiilor privind propunerile USR de reconfigurare administrativa a Bucureștiului, Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, face urmatoarele precizari:Deși propunerea lansata in dezbatere publica de reprezentanta USR București, doamna Roxana Wring pare…

- Aventura a inceput in 2016, a strabatut peste 30 de tari si s-a incheiat trei ani mai tarziu. Wiebe Wakker a pornit din Olanda in luna martie 2016 cu ''Blue Bandit'', un Volkswagen Golf break convertit in automobil electric, pentru a demonstra potentialul mijloacelor de transport sustenabile, fiind…