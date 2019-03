Top 10 cele mai mari companii farmaceutice din lume. Pe primul loc, o firma americana cu venituri de peste 50 miliarde dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 275 de companii financiare transfera active si fonduri cumulate de 1.200 de miliarde de dolari, precum si mii de angajati din Marea Britanie in Uniunea Europeana, in perspectiva Brexitului, la costuri de pana la 4 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat luni de o firma de cercetare,…

- Washington Post a informat, joi, ca amenda va fi cea mai mare impusa vreodata unei companii din domeniul tehnologiei. Citand surse anonime, cotidianul a mai informat ca cele doua parti nu au convenit inca asupra unei sume exacte. Facebook a inregistrat cateva pierderi in ceea ce priveste confidentialitatea…

- Apple a redobandit miercuri pozitia de cea mai valoroasa companie americana listata la bursa, incheind sedinta de tranzactionate in crestere cu 0,03%, la o capitalizare de 821,5 miliarde de dolari, inaintea liderilor recenti Microsoft si Amazon.com, transmite Reuters, conform news.ro.Actiunile…

- Actiunile Microsoft au incheiat tranzactiile de miercuri in declin cu 1,11- si o capitalizare de 813,4 miliarde de dolari, in timp ce titlurile Amazon au coborat cu 1,12-, iar capitalizarea la 805,7 miliarde de dolari. Titlurile Apple au crescut cu aproximativ 13- de la raportarea rezultatelor trimestriale,…

- Comisia Europeana a publicat recent un amplu raport cu privire la investițiile realizate de marile companii in cercetare și dezvoltare la nivel global in anul 2018. Datele oficiale arata ca cele mai importante 152 de companii din industria auto au investit in total 117 miliarde de euro, in creștere…

- Banci, asiguratori și companii financiare intenționeaza sa transfere active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari din Marea Britanie catre restul Europei, pe masura ce incertitudinile legate de Brexit capata amploare, arata un studiu realizat de EY, citat de Bloomberg.Firma de consultanța…

- De asemenea, partea yuanului in aceste rezerve a scazut pentru prima data in trimestrul al treilea de la debutul publicarii acestor cifre in trimestrul patru 2016. In schimb, rezervele detinute in yeni japonezi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Aceste rezerve, detinute de bancile…