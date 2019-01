Top 10 cele mai ciudate destinatii turistice pe care sa le eviti

Stiri pe aceeasi tema

- Desi sarbatorile de iarna se termina astazi, exista destinatii pe care turistii le aleg in aceasta perioada pentru ca vor sa inceapa anul fie vizitand locuri celebre in afara sezonului de varf, fie sa caute zone in care clima ofera...

- Palatul Reginei Maria a Romaniei de la Balcic a primit la sfarsitul lunii decembrie 2018 Premiul pentru cel mai bun promotor al unei destinatii turistice din Bulgaria pe anul 2018. Premiul este acordat de un consortiu de agentii de turism din Bulgaria si din mai multe tari europene, SUA si Israel, in…

- Revista americana de calatorii Conde Nast Traveler a ales Transilvania printre cele 19 destinatii de vacanta ale anului 2019. Din randul acelor destinatii nu lipsesc Grecia, India, Egipt, Argentina, Scotia. Articolul aminteste despre mostenirea saseasca a regiunii, amprenta lasata aici de Printul Charles…

- Mai sunt cateva zile pana la vacanța de Craciun și Revelion. Pentru cei nehotarați, faimoșii Munți Apuseni ar putea fi una dintre variante. Jurnaliștii de la CNN au fost fascinați de misterul și frumusețea salbatica a acestor locuri. Recent, aceștia au facut un sondaj recent facut in care ocupa locul…

- Cei care au dorit sa-si petreaca Revelionul la schi în Bulgaria si-au rezervat cu câteva luni bune în avans vacanta datorita cererii crescute pentru Bansko si Pamporovo, unde numarul de turisti straini este în crestere de la an la an. Voucherele de vacanta au fost…

- Tot mai multi turisti aleg sa isi planifice calatoriile in weekend dar locurile pe care le vizitam de obicei rareori se dezvaluie in cel mult trei zile de vacanta. Specialistii in turism au ales cateva orase in care atractiile pot...

- Retelele sociale pastreaza imaginile pe care utilizatorii le surprind in calatoriile lor si etichetele folosite permit sa se stabileasca din ce locuri provin cele mai multe imagini pe care turistii au simtit nevoia sa le impartaseasca...

- Retelele sociale pastreaza imaginile pe care utilizatorii le surprind in calatoriile lor si etichetele folosite permit sa se stabileasca din ce locuri provin cele mai multe imagini pe care turistii au simtit nevoia sa le impartaseasca cu prietenii.