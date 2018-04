Top 10 cele mai cautate masini plug-in in Europa in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Bucovina s-a transformat intr-o destinatie de lux pentru vacanta de Paste. Trei nopti de cazare costa pana la 643 de euro (3.000 de lei), pentru doua persoane. In mini vacanta de Paste, ceva mai ieftine sunt destinatii din Europa precum Grecia, Milano, Londra sau Roma.

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 39% in februarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Renault Zoe a devenit liderul clasamentului, dupa ce a detronat Volkswagen e-Golf, iar pe locul trei s-a situat BMW i3.

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, aflat pentru prima data la Resita, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca Regatul Unit, chiar daca va iesi din UE, ramane o tara europeana, care va continua investitiile si legaturile comerciale cu statele din blocul comunitar. 'Am…

- Grupul german Volkswagen a dus termenul de parcare la un alt nivel, odata cu scandalul emisiilor. Compania a adunat aproape 300.000 de mașini diesel cu emisii peste limita in 37 de parcari din SUA, dintre care un stadion dezafectat din Detroit, o fosta fabrica de hartie din Minnesota și un imens cimitir…

- • Industria auto, alaturi de logistica si piata transporturilor din Romania au impreuna aproape 18% din PIB-ul Romaniei si cumulat peste 350.000 de angajati, insa pentru a se dezvolta in continuare au nevoie de forta de munca dar si de o piata locala puternica, in conditiile in care uzinele auto…

- ​Volkswagen AG a rascumparat 335.000 de mașini in scandalul Dieselgate din SUA și le pastreaza in 37 de locuri, pana cand afla ce are voie sa faca, scrie Reuters. Rascumpararile au costat peste 7 miliarde dolari și arata cat de diferita este legislația fața de Europa. unde doar in cazuri izolate clienții…

- Kia a anunțat ca a produs 3 milioane de mașini la uzina pe care o deține in Slovacia de la inaugurarea din 2006. Dintre acestea, 1.4 milioane de unitați au fost Sportage, iar alte 1.3 milioane Cee'd.

- Avalansa s-a produs sambata dimineata, in aceasta zona din partea de sud-vest a Rusiei. Potrivit datelor ministerului pentru Situatii de Urgenta nu s-au inregistrat victime, insa 15 masini au fost prinse in alunecarea de zapada. Republica Kabardino-Balkaria, unde a avut loc avalansa, se afla…

- Daca la ora actuala LOGANUL si DUSTERUL sunt cele mai vandute modele in Europa, Dacia pregateste noi autoturisme. De la Duster Kaptur, la Kwid, producatorul autohton se impune puternic pe piata

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri dimineata, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, din cauza ninsorii, iar pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea coloana de masini este de aproximativ 15 kilometri, informeaza reprezentantii Prefecturii Valcea si ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce o cladire aflata in reconstructie s-a prabusit. Incidentul a avut loc chiar in centrul Moscovei.Potrivit RT, cladirea s-a prabusit partial, trei oameni au avut de suferit, iar patru masini au foat avariate.

- Testele cu mașini autonome efectuate in Europa sunt mult mai sigure decat cele din Statele Unite, datorita legislației mai stricte de pe Batranul Continent, potrivit experților companiei de consultanța Deloitte.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.3% in luna februarie 2018 fata de februarie 2017, atingandu-se un nivel de 1.125.397 unitați. Pe primele 2 luni ale anului 2018, inmatricularile de ...

- Accident cu cinci masini, in judetul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs pe DJ 142 J, in localitatea Seica Mica, din cauza unei depasiri neregulamentare. O femeie aflata la volanul unei masini a intrat in depasirea unei masini parcate si s-a ciocnit cu un autoturism care venea…

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- Gheorghe Oprea, sef Atelier Electroenergetic in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat la rubrica "Bunuri imobile terenurildquo; a declaratiei de avere aferente anului 2016 inregistrata pe 11 mai 2017 un teren intravilan in Navodari in suprafata de 500 de metri patrati, dobandit…

- La 20 martie a.c. este scos la licitatie autoturismul Volkswagen Tiguan fabricat in 2009, pretul de pornire al licitatiei fiind de 25.837 lei. Masina apartine firmei Mix Best FM Radio SRL din Campina. Un Ford Focus din 2000, cu o capacitate cilindrica de 1796, care apartine societatii Agroberin…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut in februarie cu aproape 37% fata de februarie 2017, pana la 48.617 unitati, potrivit informațiilor furnizate de catre Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

- ALERTA MAXIMA. Metoda de furt din autoturisme care face ravagii. Cu o moneda pusa la locul potrivit, hotii iti iau tot VIDEO O noua metoda de furt din masini a aparut si face ravagii deja in tarile din Europa. Este simpla, dar deosebit de eficienta. Hotii pun o moneda in maner si asteptata ca proprietarii…

- Dacia are motive de sarbatoare. Din 2004 și pana astazi, constructorul de la Mioveni a vandut 5 milioane de mașini la nivel global. In același timp, in 2017, Dacia Sandero a devenit cel mai bine vandut model din Europa in randul persoanelor fizice.

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 36% in ianuarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Volkswagen e-Golf a fost cel mai cautat model de catre clienți, fiind urmat la mica distanța de Renault Zoe și BMW i3.

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- Cristian Pirvulescu a constatat interes din partea vecinilor europeni pe marginea subiectului, iar imaginea pe care o transmit aceste tensiuni interne, e aceea „de limitare a independenței justiției". „Am fost mirat inca de la sfarșitul saptamanii trecute sa constat ca oamenii pe care nu-i…

- Martisor la Cluj. Doua targuri in centrul orasului si 17 amplasamente in cartiere FOTO S-au deschis Targurile de Marțișor din Cluj-Napoca, in Piața Unirii și Piața Avram Iancu. În cele doua Târguri, aproximativ 150 de expozanți au pregatit marțișoare personalizate, lucrate manual,…

- Ninsorile abundente si gerul fac ravagii in mai multe tari din Europa. Printre cele mai afectate state este Romania. Meteorologii au anuntat ca valul de frig va cuprinde treptat toata tara si se va mentine pana in data de 1 martie.

- vezi prezentarea Cele mai scumpe si mai rapide coupe-uri de pe strazile Europei au un pret de pornire in varianta de baza intre 100.000 euro si 2,4 milioane euro, iar majoritatea accelereaza in mai putin de 3 secunde. In total, anul trecut, au fost vandute in Europa peste 4.200 de masini a carei…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +7.1% in ianuarie 2018 fața de ianuarie 2017, atingandu-se un nivel de 1.253.877 unitați, conform unei informari transmise de catre ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din Romania). Romania se situeaza pe poziția 16 in…

- Anul 2018 a inceput cu bine pentru importatorii de mașini noi din Republica Moldova. Țara noastra a menținut ritmul pozitiv al vanzarilor de mașini noi inregistrat pe parcursul lui 2017, cand a fost o creștere de +31.7%.

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Ucraina, una dintre cele mai sarace țari din Europa, devine, rapid, locul unde familii disperate ca nu pot avea copii gasesc soluții la aceasta problema. Banii oferiți atrag multe tinere, care accepta sa devina mame-purtatoare, dorindu-și o viața mai buna

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in ianuarie cu 66.37% fața de ianuarie 2017, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cele mai multe inregistrari au fost, in ordine, pentru modelele Dacia, Volkswagen și Skoda.

- Romanii au cumparat mai multe mașini in 2017 fața de aceeași perioada a anului 2016. Datele Institutului Național de Statistica arata ca inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 67,4% in trimestrul IV 2017 fata de trimestrul IV 2016. August 2017 este luna…

- Fotocredit: Auto-TestDrive, JATO Dynamics Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 3.1% anul trecut in Europa, ajungand astfel la un total de 15.57 milioane de unitați. Scandalul Dieselgate și-a pus serioas amprenta asupra preferințelor europenilor pentru mașinile alimentate cu motorina, acestea…

- Europenii au inmatriculat peste 216.000 de mașini electrice și plug-in hybrid pe parcursul anului trecut, in creștere cu 39%. Dintre acestea, doar 188 de unitați au ajuns pe teritoriul Romaniei.

- Piata auto europeana este formata in mare parte din SUV-uri (cel mai bine vandut a fost Nissan Qashqai), care detin 29%, urmate de modele de segment B (Renault Clio) cu 21% si cele de segment C (VW Golf) cu 19%. La polul opus este segmentul Sport (Audi...

- Ei bine aici multi vor spune ca britanicii sunt subiectivi, insa acest top este realizat conform intrarilor in service. Deci nu este vorba de cuvantul clientilor, ci de problemele reale ale maisnilor moderne care din pacate sunt mult sub media celor construite in Europa in anii 90.…

- "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texas. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a afirmat Khosrowshahi la conferinta de tehnologie DLD din Munchen. Aceasta a fost prima aparitie publica in Europa a lui Khosrowshahi, de cand a devenit CEO al Uber, anul trecut. Revenind pe pamant,…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Aceste norme sunt atat se stringente incat doar cativa constructori au momentan tehnologia pentru a atinge noile norme de poluare Euro6d. Singurul constructor din Europa care are atat motoare pe benzina cat si diesel care sunt compatibile cu noile reglementari Euro6d este PSA.…

- Fotocredit: Volkswagen Grupul Volkswagen a raportat pentru 2017 o creștere a vanzarilor de 4.3%, livrand prin intermediul brandurilor de sub umbrela sa nu mai puțin de 10.74 milioane de autovehicule. Totalul afișat pare sa plaseze compania germana in postura de lider al constructorilor de autovehicule,…

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Si-a infruntat frica de noi inceputuri si a reusit sa-si faca loc in lumea barbatilor europeni. Vorbim despre o tinara din Moldova, care munceste in cadrul Asociatiei Europene a Industriilor Constructoare de Masini din capitala Belgiei, Bruxelles. La doar 25 de ani, Olga Chilat se poate lauda cu un…

- Norvegia si-a confirmat pozitia de lider mondial in domeniul electrificarii transporturilor in conditiile in care datele statistice publicate miercuri arata ca peste jumatate din autovehiculele noi vandute anul trecut in Norvegia au fost modele electrice sau hibride.