TOP 10 Cele mai aglomerate aeroporturi ale lumii. Traficul de pasageri a crescut la nivel global Inca o data, Atlanta conduce lumea. Cel puțin aeroportul sau o face, scriu jurnaliștii de la CNN. Peste 107 milioane de pasageri au zburat prin Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta anul trecut, ceea ce il face cel mai aglomerat aeroport de pasageri din lume pentru cel de-al 21-lea an consecutiv. Atlanta a inregistrat, de asemenea, o creștere de 3,3% a traficului de pasageri, potrivit raportului internațional Airports Council International, care a fost lansat pe 16 septembrie. La nivel global, traficul de pasageri a crescut la 8,8 miliarde anul trecut, cu o creștere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Atlanta a inregistrat o creștere de 3,3% a traficului de pasageri, potrivit raportului internațional Airports Council International, care a fost dat publicitații pe 16 septembrie. La nivel global, traficul de pasageri a crescut la 8,8 miliarde anul trecut, cu o creștere de 6,4%, in…

- The Romanian ambassador in London, Dan Mihalache, called on the government of Romania and the Permanent Electoral Authority (AEP) to approve the extension of the registration deadline for Romanians abroad, for both vote by mail and requests for new polling stations, the Embassy of Romania to the…

- Traficul pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a ajuns la doua milioane de pasageri, iar pana la sfarșitul anului se estimeaza ca numarul celor care vor tranzita aeroportul va ajunge la aproape 3 milioane. Pasagerul cu numarul doua milioane a fost premiat miercuri, potrivit Agerpres.Directorul…

- O moneda de 10 centi, dintr-o serie cunoscuta ca Barber Dime din 1894, a fost cumparata pentru 1,32 milioane de dolari la o licitatie organizata in Chicago, arata Daily Mail, preluat de Mediafax.

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO) a anuntat ca peste 821 de milioane de persoane au fost afectate de foamete, insecuritate alimentara si malnutritie in 2018, acesta fiind al treilea an consecutiv de crestere a riscului de foamete, potrivit France

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale organizeaza licitatie deschisa pentru servicii de transport aerian international de pasageri, valoarea totala estimata a contractului-cadru ajungand la 2,514 milioane de lei, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Conform…

- Compania japoneza de tranzacționare a criptomonedelor Bitpoint și-a suspendat activitatea dupa ce a piedut, intr-un atac cibernetic, monede virtuale in valoare de 32 de milioane de dolari, relateaza Bloomberg preluat de Mediafax.In atac, care a inclus atat ripple cat și alte criptomonede,…

- Mirel Radoi este omul momentului in fotbalul european! Fostul international roman a reusit sa califice echipa nationala de tineret a Romaniei in semifinalele Campionatului European si, implicit, la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo. Performantele reusite de finul lui Gigi Becali a atras…