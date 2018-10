Stiri pe aceeasi tema

- Scene dramatice intr-o familie din Timis, din cauza referendumului pentru familie. Pentru ca nu a vrut sa mearga sa voteze, un barbat a fost atacat cu cutitul de sotie. Totul a luat-o razna duminica seara, cand cei doi soti s-au luat la cearta cand au aflat ca prezenta e foarte scazuta, iar referendumul…

- O femeie care munceste la fabrica de cablaje din Drobeta Turnu Severin a fost atacata de sotul sau in parcarea unitatii economice. Incidentul s-a petrecut in seara de marti cand femeia a iesit din tura. Era inconjurata de mai multe colege de serviciu, cand sot a atacat-o cu un cutit. Noroc ca in preajma…

- Femeia locuia in comuna Calinești din județul Argeș. Pentru ca nu a mai raspuns la telefon, mama acesteia s-a panicat și a mers de urgența acasa la fiiica ei. Cand a ajuns a gasit-o pe tanara intinsa pe jos, cu doua lovituri de cuțit in abdomen. Disperata, a sunat imediat la 112 și a anunțat autoritațile.…

- La un seminar pentru cupluri ce s-a desfasurat la Universitatea din Fresno (California, SUA), unul dintre vorbitori i-a adresat o intrebare unei femei: „Sotul d-voastra va face fericita? Cu adevarat va face fericita?” In acel moment, sotul se intinse, aratand o mare siguranta. Stia ca sotia va spune…

- O femeie a murit, copilul ei a fost ranit, intr-un accident la Turda. Sotul femeii a facut o depasire neregulamentara si a ajuns cu masina intr-un sant. Un grav accident s-a produs marți...

- Sotia unui barbat din Otelu Rosu care a disparut de acasa in urma cu o saptamana este intr-o situatie cel putin ciudata. Desi barbatul este de negasit inca de la sfarsitul lunii trecute, din 31 august, politia nu a demarat o ancheta de amploare pentru gasirea acestuia, intrucat considera ca a plecat…

- Cei doi locuiau intr-o casa din oraș, iar batranul nu mai fusese vazut de cateva zile. Cea care a dat alarma a fost postarita care a mers la locuința celor doi pentru a le da pensia. Ea a anuntat vecinii care au sunat la politie. Batranul de 89 de ani, a fost gasit fara suflare intr-un fotoliu,…

- Femeia, intr-o incercare disperata de a se sinucide, si-a turnat pe corp o substanta inflamabila, dupa care si-a dat foc. Apropiatii familiei povestesc ca femeia obisnuia sa bea, lucru ce ducea de multe ori la certuri cu sotul. Aceasta a ajuns la spital, cu rani foarte grave pe o suprafata considerabila…