- Moldova se afla pe locul patru, printre tarile din fosta Uniune Sovietica, intr-un top privind libertatea de circulatie. Potrivit clasamentului realizat de compania "Henley & Partners", la nivel mondial, tara noastra ocupa pozitia 48.

- Cetatenii moldoveni pot vizita fara viza 110 tari, Moldova ocupand in acest sens locul 48 in clasamentul pasapoartelor. In 2017, tara detinea o pozitie inferioara, clasandu-se pe locul 54. Cifrele sunt prezentate de catre expertul IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi, pe blogul sau, cu trimitere la Indicele…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. Interpreții Adrian Ursu și Ionel Istrati se afla de la sfârsitul anului trecut într-un turneu prin mai multe orase americane, postând pe retelele de socializare au aparut înregistrari video de la întâlnirile cu moldovenii stabiliti…

- Peste o mie de fete nascute anul trecut in Moldova sunt Sofia, cel mai popular nume in 2017. Urmeaza in clasament Daria, Anastasia si Alexandra.Pentru unul dintre aceste nume a optat si Alina Ciubotaru, o mama care a adus pe lume un copil de Craciun pe stil vechi.

- In noul proiect de infrastructura rutiera al Guvernului Tudose, tronsoanele de autostrada catre Moldova prevazute anterior in planul de guvernare sunt modificate substanțial. Ministerul Transporturilor unește secțiunile precedente intr-una singura

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil nou. Sarbatoarea Craciunului aminteste de evenimentul care s-a produs acum mai bine de doua mii de ani. Astfel, potrivit sfintelor scripturi, Iisus Hristos a venit pe lume in cetatea Bethleemului.

- Moldovenii stabiliti in Statele Unite se vor simti mai aproape de casa de sarbatori. Interpretii Adrian Ursu si Ionel Istrati vor incerca sa le duca o bucatica de Moldova peste Ocean, in cadrul unui turneu special.

- Pavel Filip ar fi unul dintre liderii politici care ar imbunatati situatia din tara noastra. 37 la suta dintre respondentii au spus ca anume el ar putea schimba viata moldovenilor din Moldova. Acestea sunt datele unui sondaj, efectuat de IMAS.

- Numarul moldovenilor care opteaza pentru integrarea țarii in Uniunea Europeana descrește de la un an la altul. Cel puțin asta arata datele celui mai recent sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Moldova.

- Premierul Pavel Filip catalogheaza drept „atac” la adresa guvernarii R. Moldova intentarea unui dosar penal in Federația Rusa pe numele liderului democrat Vladimir Plahotniuc. „Vlad Plahotniuc este invinuit de ura ideologica, rasiala și politica exact cand se afla intr-o vizita in SUA. Nu sunt persoana…

- Aproximativ 180 de percheziții au loc în aceasta dimineața în toata țara. Surse apropiate anchetei spun ca descinderile au loc în 28 de raioane și sunt efectuate de angajații inspectoratelor de sector din R. Moldova în comun cu Direcția Antidrog din cadrul Inspectoratul Național…

- 40 la suta dintre somerii moldoveni sunt tineri din mediul rural. Șomeri cu studii superioare – așa sunt numiți tinerii care au învațat una sau doua specialitați, dar nu reușesc sa-și gaseasca un loc de munca. Dupa absolvirea facultații, deși n-au experiența de lucru, proaspeții…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare in R. Moldova, doar Partidul Socialiștilor (PSRM) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar accede in Parlament. Un sondaj al Asociației Socialologilor și Demografilor, facut public astazi, arata ca PSRM ar lua 34,9% din voturi, iar PAS - 17,7%.…

- Luni, la ora 17:00, la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, cea mai mare unitate medicala din Moldova, erau aproximativ 40 de bolnavi care asteptau de ore intregi sa fie preluati de un medic, potrivit bzi.ro. Majoritatea stateau in picioare, iar unii ar fi fost…

- Un fenomen astronomic numit Super Luna s-a produs pe cer noaptea trecuta. Astrul s-a apropiat de Pamant la cea mai apropiata distanta posibila. Moldovenii nu s-au putut bucura de toata frumusețea Lunii din cauza cerului innorat.

- Ambasadorul James Pettit, impreuna cu Stefan Liller, reprezentantul rezident adjunct al PNUD in Moldova, Alexandru Pinzari, Șeful Inspectoratului General al Poliției, precum și Ana Revenco, directorul La Strada, au aplicat simbolic apțibilduri cu numarul de incredere și cel al

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, crede ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, nu mai este o voce puternica la București, iar din acest motiv a decis sa vina in R. Moldova sa faca politica. Mai mult, Maia Sandu spune ca Basescu nu a venit cu niciun plan privind…

- Autoritatile iesene au demarat o ancheta dupa ce in ultima vreme patru nou-nascuti au fost infectati cu Klebsiella la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi, iar doi dintre copii au...

- Deși R. Moldova nu este membra al Uniunii Euroasiatice, iar Guvernul a anunțat anterior ca nu va acorda resurse financiare „pentru promovarea unor relații de colaborare cu o organizație care nu aduce niciun folos real țarii noastre”, la Chișinau se desfașoara cea de-a doua sedinta a grupului de lucru…

- "In aceste zile Guvernul PSD lucreaza la proiectul de buget, care urmeaza sa fie inaintat Parlamentului. In speranta ca aniversarea Centenarului ii responsabilizeaza cer, in numele tuturor cetatenilor din zona Moldovei pe care ii reprezint in Parlament, sa fie alocate sumele necesare pentru demararea…

- Pana la finele anului curent Uniunea Europeana (UE) va acorda R. Moldova 21,5 milioane de euro pentru suportul bugetar, in cadrul a patru programe prevazute in bugetul pentru 2017, iar prima tranșa a asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro va fi virata deja in anul 2018. Precizarile respective…

- „Doamna Maia Sandu se simte uzurpata de câte ori PDM, domnul președinte Plahotniuc sau Guvernul se ocupa de câte o problema a cetațenilor”. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, contestația depusa de liderul Partidului…

- Dupa ce Delegația UE la Chișinau a precizat ca Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, nu a anuntat la Bruxelles deblocarea asistentei macrofinanciare si nici disbursarea sigura a primei transe din cele 100 de milioane de euro in primul trimestru…

- MentorME este un proiect ambițios al unor moldoveni de pretutindeni, ei doresc sa lanseze o platforma prin care moldovenii din diferite colțuri ale lumii pot sa-și faca conexiune, pentru eventuale colaborari, incadrarea in noul oraș sau aplicarea la o universitate. O echipa mica, dar cu scopuri mari…

- In urma solicitarilor repetate ale partidelor extraparlamentare de opoziție adresate postului public de televiziune, Moldova 1 a lansat o noua emisiune politica, comunica Noi.md. „Butonul Roșu” va fi un talk-show politic difuzat saptaminal, la care vor participa patru invitati din Tabara guvernarii,…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin a facut haz de initiativa PSRM de a colecta semnaturi pentru a transforma Moldova in republica prezidentiala. Potrivit lui, este periculos sa-i oferi lui Dodon atata putere. Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa.

- Handbalistii de la Dobrogea Sud uita pentru doua zile de confruntarea cu Magdeburg din Cupa EHF. Maine, de la ora 17.30, au meci la Vaslui, in Liga Nationala. O victorie in Moldova ar aduce un plus de moral echipei constantene, care viseaza la o calificare istorica duminica. Biletele pentru returul…

- Echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Scolar din Gura Humorului a incheiat turul din Campionatul National pe zona Moldova cu o victorie la scor in partida cu formatia ACS Sfantul Gheorghe Hlipiceni, din judetul Botosani. Chiar daca s-au impus cu 50 – 0, humorenii au avut parte ...

- Partidul Democrat din Moldova are opt primari noi. In urma alegerilor locale de duminica, 19 noiembrie, din zece localitati din tara, formatiunea condusa de catre Vlad Plahotniuc a castigat din primul tur in opt primarii, urmand sa participe in turul doi de scrutin pentru sefia a inca doua primarii.

- Zece la suta din tot consumul de medicamente din R. Moldova constituie antibioticele, iar tendința este in creșete, susține ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș. Ministra a indemnat astazi cetațenii, in cadrul unei conferințe de presa de lansare a saptaminii mondiale de conștientizare…

- Fostul premier Ion Sturza ii indeamna pe moldovenii plecați la munca peste hotare sa renunțe la statutul de imigranți temporari și sa se integreze in țarile lor adoptive. Potrivit lui Sturza, care la inceputul anului 2016 putea reveni in funcția de premier, ultimele evenimente din R. Moldova i-au provocat…

- Pizza italiana va putea fi savurata și la noi, in Moldova. Acest fapt se datoreaza unei companii italiene care și-a propus sa-i ajute pe producatorii locali, de panificație și patiserie din Regiunea de Sud, sa iși dezvolte abilitațile in ale brutaritului.

- Cetațenii R. Moldova nu cred ca recuperarea miliardului furat din sistemul bancar trebuie sa reprezinte o prioritate pentru Guvernul condus de premierul Pavel Filip. Doar 2 la suta din respondenții sondajului realizat de International Republican Institute (IRI). Potrivit sondajului, moldovenii vor ca…

- Moldovenii au cerințe pragmatice fața de guvernare, iar recuperarea banilor de pe urma fraudei bancare pare sa fie la coada clasamentului solicitarilor. O arata sondajul IRI realizat la inceputul acestei luni printre 1500 de respondenți. Cetațenii R. Moldova vor de la Guvernul Filip, in primul rind,…

- Cetațenii moldoveni care muncesc peste hotare aleg din ce în ce mai mult Uniunea Europeana, evitând Rusia, scrie paginaderusia.ro Dovada o reprezinta moneda dominanta a remitențelor trimise de lucratorii din Moldova. Conform datelor oficiale ale autoritaților de la Chișinau,…

- La 03 noiembrie 2017 in incinta filialei Institutului de Stat Relații Internaționale (MGIMO, filiala din or.Odințovo, reg.Moscova), a avut loc Festivalul culturilor naționale, dedicat Zilei unitații naționale. In acest an la festival au participat studenți din Azerbaidjan, Georgia, Israel, Italia, Kazahstan,…

- Precizari necesare pentru persoanele cu probleme de adecvare a percepțiilor Compatrioții plecați la munca sau cu traiul in strainatate nu sunt in stare sa ajute RM, caci daca ar fi fost sa fie, treaba s-ar fi intamplat deja.

- Cetațenii R. Moldova aflați la munca peste hotare au trimis acasa, in trimestrul trei din anul curent, 320,52 de milioane de dolari, cu 9,1 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Transferurilor din CSI le-au revenit 36,5 la suta din total, in descreștere cu 3,2% cumparativ cu iulie-septembrie…

- Vor sa duca Poarta Sarutului in Moldova. Deja, peste Prut, exista cateva scaune care le imita pe cele sculptate de Constantin Brancuși. Acum, oficialii din Moldova iși doresc sa aiba la ei și o copie a Porții Sarutului. Ofici...

- Micșorarea accizelor la importul de automobile sunt principalii factori care au favorizat dezvoltarea pieței auto. Despre asta vorbesc dealerii din Moldova, care așteapta ca vanzarile sa creasca și in continuare.

- Moldovenii care muncesc peste hotare trimit tot mai multi bani acasa. In septembrie, peste 100 de milioane de dolari au ajuns in Moldova, cu aproape 10 la suta mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.

- Un raport al Institutului Național de Statistica (INS) pune Vasluiul pe locul al doilea la nivel național intre județele care au “pierdut” cei mai mulți locuitori. Printre efectele „exportului” de populație se numara criza de angajați calificați și blocajul pieței imobiliare. Trebuie spus ca acest “top”…

- La 28 octombrie 2017, in Moldova va fi marcata Ziua Naționala de Inverzire a Plaiului. Anunțul a fost facut de Vasile Bitca, ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, in cadrul unei conferințe de presa, noteaza NOI.md. „Simbata, 28 octombrie, vom da startul campaniei de inverzire a…

- Cel mai des, cetațenii R. Moldova se duc la banca sau la casele de schimb valutar pentru a vinde euro. Datele Bancii Naționale a Moldovei (BNM) arata ca, in luna septembrie curent, monedei euro i-a revenit 64,2% in structura ofertei nete de valuta de la persoanele fizice. Dolarului SUA i-a revenit o…

- Locuitorii din Moldova iubeau in special horele si preferau sa-si petreaca timpul la carciuma. Participarea la competitii sportive sau la serbari campenesti erau alte forme de distractie apreciate. In perioada respectiva aparusera seratele cu muzica si stiluri noi de dans, care erau chiar interzise…

- Dinamo, viitoarea adversara a FC Botosani, a urcat pe loc de play-off inaintea duelului de luni, din Moldova, cu trupa pregatita de Costel Enache. „Alb-rosii” au invins cu 3-0 nou-promovata Juventus si s-au apropiat la patru puncte de botosaneni.