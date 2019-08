Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alta a suferit arsuri, in satul Popeni, dupa ce au fost lovite de trasnet, vineri, in timpul furtunii care s-a abatut peste județul Vaslui. In Barlad pompierii intervin pentru evacuarea a trei persoane dintr-o mașina blocata de ape, intr-o zona inundata, potrivit Mediafax. Pompierii…

- Un barbat a fost retinut dupa ce i-a pretins altui barbat suma de 10.000 de euro, bani pe care a sustinut ca ii va da spaga primarului si unor functionari din Primaria Comunei Selimbar in schimbul...

- In urma perchezițiilor desfașurate in aceasta dimineața la domiciliul unui barbat acuzat de camatarie, santaj si amenintare, s-a dispus masura reținerii pe o perioada de 24 de ore fața de un barbat in varsta de 57 de ani. Stirea initiala: In aceasta dimineața, politistii din Campina…

- O scena șocanta a fost surprinsa pe drumul dintre localitațile salajene Moiad și Șimleul Silvaniei. Un barbat care conducea o caruța plina cu fier vechi a legat un caine de atelaj și l-a tras o buna bucata de drum, a notat sportulsalajean.ro. Mai mulți oameni care au vazut cum era chinuit animalul i-au…

- Comportamentul sefilor la locul de munca este tratat adesea cu umor de catre subalterni, relatiile de munca dintre acestia devenind printre temele favorite ale iubitorilor de bancuri. Va prezentam o selectie de bancuri care ii au pe sefi protagonisti.

- Bancurile despre betivi, spuse cu mult patos, umor, dar si exagerare, starnesc mereu hohote de ras. Pe seama acestora s-au nascut nenumarate glume. Iata o selectie cu cele mai bune bancuri care-i au in prim-plan.

- Despartirea de sotie l-a facut pe acest barbat din Iasi sa recurga la gesturi extreme • Nu a putut suporta faptul ca femeia care i-a stat alaturi mai multi ani l-a lasat pentru un alt barbat din sat • A incercat sa-si puna capat zilelor de mai multe ori, dar de fiecare data a scapat [...]

- Compania Municipala Parking Bucuresti reactioneaza dupa ce Tudor Chirila a anuntat ca a depus plangere pe numele unui angajat al Primariei, care l-a jignit si l-a amenintat. Compania precizeaza ca a demarat o ancheta interna, ofera o scuza pentru comportamentul angajatului si tine sa ii aminteasca actorului…