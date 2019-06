Misiune economic+ă italiană în România în domeniul construcțiilor

Agentia Italiana pentru Comert Exterior-Bucuresti, in cadrul activităților prevăzute pe durata celei de-a XI-a ediții a Festivalului italian in Romania, organizează sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucuresti o serie de întâlniri bilaterale, in zilele de luni… [citeste mai departe]