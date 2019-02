Tonicul anti-alzheimer recomandat de un cercetator in neurostiinta

Stiri pe aceeasi tema

- Stiati ca exista un aliment care ajuta enorm fumatorii? Toata lumea il are in bucatarie si este foarte gustos. Ei bine, maslinele, pentru ca despre acestea este vorba, sunt foarte sanatoase, hranitoare si au proprietati excelente pentru a ajuta plamanii afectati de tigari.

- Pompierul botoșanean Iulian Rotariu se intoarce joi noaptea in țara, dupa ce a facut cel mai frumos cadou de Craciun pompierilor și romanilor pe care i-a reprezentat cu mandrie la competiția desfașurata in ținutul geros al Antarcticii.

- Un test de sange pentru detectarea celulelor tumorale ar putea ajuta la alegerea celui mai potrivit tratament pentru unele cancere de san si imbunatati rata de supravietuire a pacientelor, potrivit unui studiu clinic prezentat joi, la un congres in Statele Unite, informeaza AFP. …

- Retragerea Germaniei din proiectul gazoductului nu va opri Rusia sa continue lucrarile dar va reduce capacitatea Berlinului de a solicita ca unele livrari de gaze sa fie trimise in continuare prin Ucraina, a afirmat luni ministrul de Externe, Heiko Maas, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- Cumpara o felicitare hand-made și ajuta mamele și bebelușii lor care se afla in situații dificile. Este un indemn lansat de Misiunea Sociala "Diaconia" in cadrul proiectului "In brațele mamei", organizat cu prilejul sarbatorilor de iarna.

- Istoria cafelei dateaza inca din secolul XV, iar de-a lungul timpului a fost inconjurata de legende și mituri ce mai tarziu au fost demontate. Originea boabelor de cafea se considera a fi Etiopia, dar prima dovada a consumului de cafea iși are locul intr-o manastire din Yemen. De-a lungul timpului cafeaua…

- Iți dorești o slabire garantata, pe termen lung, dar sa consumi și alimente gustoase? Dietele sunt soluții pe termen scurt, de aceea Andreea Sava, de la Antena 3, recomanda un stil de viața sanatos.

- În epoca moderna în care traim, suntem tentati sa folosim din ce în ce mai mult aparatele electrocasnice, pentru a ne usura viata. Însa, stim cu adevarat la ce pericole ne expunem?