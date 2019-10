Toni Neacșu, tic-tac pentru Orban: Termenul se împlinește azi, la ora 24.00 „Azi este ultima zi pentru depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei complete a miniștrilor din cabinetul propus de premierul desemnat Ludovic Orban. D-ul Ciolacu se inșala, daca acestea nu sunt depuse astazi in timpului programului de lucru este nevoie de o noua nominalizare din partea președintelui. Termene constituționale nu se calculeaza din bun simț, ci legal, adica pe zile calendaristice. Termenul de 10 zile care a inceput sa curga pe data de 10 octombrie, odata cu desemnarea propunerii de premier, se implinește astazi la ora 24.00”, a scris, joi, Toni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

