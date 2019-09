Toni Neacșu, despre decizia în cazul Băsescu: Nu se pune problema contestării mandatului Fostul membru CSM, in prezent avocat, a declarat ca, in condițiile in care decizia va ramane definitiva singura raspundere ar putea fi in privința falsului in declarații. „Nu se poate pune in niciun fel in discuție mandatul de președinte, indiferent daca ramane definitiva decizia. Nu e caz de nulitate. Singura problema este ca președintele Basescu, in momentul in care a candidat pentru funcția de președinte, a facut niște declarații pe proprie raspundere, ca nu este colaborator al securitații. Deci singura problema care ar putea aparea este declanșarea unei proceduri penale pentru fals… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii de Apel București au admis vineri acțiunea CNSAS și au constatat calitatea de colaborator al Securitatii pe care a avut-o Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie in 15 zile. The post…

- UPDATE ORA 15.00 Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au constatat, vineri, ca fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitatii. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casație și Justiție. Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta in cursul zilei de azi in dosarul in care Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, vineri, sentinta in dosarul dintre Traian Basescu si CNSAS care cere recunoasterea calitatii sale de colaborator al Securitatii. Fostul presedinte sustine ca nu a colaborat. agistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa pronunte, vineri, sentina in…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.La ultimul termen din dosar,…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu, trasnmite Mediafax.Daca…

- In septembrie 2019, Traian Basescu a fost obligat sa recunoasca in fața instanței ca notele prin care iși turna colegii la Securitate ii aparțin și ca le-a dat Direcției de Contrainformații militare. In 2006, Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste a constatat ca „recrutarea informatorilor…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul presedinte.