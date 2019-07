Stiri pe aceeasi tema

- Detalii picante ies la iveala dupa ce Simona Halep s-a afisat pe Litoral cu noul ei iubit, Toni Iuruc. El ar fi divortat recent de femeia care i-a fost iubita timp de doi ani si cu care a fost insurat doar 10 luni, asa ca poate sa-si traiasca linistit idila cu cea mai iubita jucatoare de tenis a momentului.

- Simona Halep este indragostita iremediabil de un barbat cu 13 ani mai batran decat ea! Unul cu bani, dar care are și o calitate, pe langa cele doua soții de care a divorțat: este aroman!Toni Iuruc este un milionar machedon care are mai multe afaceri in Romania, de unde face mulți bani. Conform…

- Simona Halep, campioana de la Wimbledon, a fost surprinsa in timp ce se saruta cu noul ei iubit, pe plaja din Mamaia. Relatia Simonei cu Toni Iuruc este deja oficiala! Dar omul de afaceri ascunde o poveste incredibila. Nu mai este niciun secret! Simona Halep (27 de ani) are o relatie cu omul de afaceri…

- Daniel Dobre a declarat ca a intrebat-o pe Simona Halep daca ia in calcul posibilitatea de a se muta intr-o alta tara. Simona Halep si noul iubit, Toni Iuruc, ipostaze intime in parcul Herastrau. S-au tinut de mana si s-au sarutat VIDEO Simona Halep a argumentat spunand ca se simte…

- Simona Halep se afla la București, unde se bucura de o vacanta binemeritata, iar mare parte din timpul liber il petrece in compania iubitului, Toni Iuruc, scrie Cancan. PRIMELE IMAGINI! El este iubitul milionar al Simonei Halep. A scos-o la o cina intima dupa victoria de la Wimbledon FOTO…

- Simona Halep s-a retras in Complexul Rezidențial Stejarii, unde, pentru cateva ore, și-a tras sufletul. S-a odihnit, dupa care a ales sa mearga in oraș, alaturi de Cosmin Hodor, soția acestuia și Toni Iuruc, un milionar machedon, iubitul ei, un tip inteligent, care are mai multe afaceri in Romania.…