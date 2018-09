Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea deveni secretar general al Guvernului, el fiind propus pentru aceasta functie in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de catre presedintele partidului, Liviu Dragnea, au declarat surse politice. In prezent, functia este detinuta de Andreea Lambru. agerpres.ro

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului, anuntul fiind facut in sedinta de vineri al CExN al partidului.

- Comitetul Executiv Național al PSD a inceput cu intarziere. Dancila a avut discuții cu „aripa Dragnea” in biroul de la Parlament, in timp ce „aripa anti-Dragnea”, condusa de Gabriela Firea, Paul Stanescu, Niculae Badalau și Adrian Țuțuianu, s-a prezentat in sala de ședința și așteapta venirea celorlalți…

- Dragnea, despre candidatura la prezidențiale: ”Nu cred ca va aparea un motiv celest pentru a candida, important este ca Iohannis sa nu mai fie președinte”, a spus liderul PSD, sambata seara, la Neptun, dupa ședințele conducerii partidului, in care s-a anunțat ca PSD va merge cu o candidatura comuna…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii Coalitiei de guvernare, au discutat luni la Parlament. La intrevedere a fost prezenta si sefa Guvernului. Reuniunea Coalitiei a avut loc la doar cateva zile de cand social-democratii discutasera in sedinta Comitetului Executiv National, pe fondul sentintei…