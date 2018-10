"Pe mine nici nu ma intereseaza cine judeca. Oricine din judecatorii Inaltei Curti pot sa judece, eu cred ca etapa in care anumite influente se exercitau si asupra organelor de urmarire penala si asupra unor judecatori a trecut sau a cam trecut, astfel incat nu am probleme cu compunerea instantei de judecata. Toate lucrurile se rezolva pas cu pas si nu trebuie sa facem un arc peste timp pentru a vedea ce voi face eu peste doi ani", a declarat Toni Grebla. Afirmatiile au fost facute la Inalta Curte, la primul termen al apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale…