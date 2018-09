Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax. Decizia premierului Viorica Dancila pentru numirea lui Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului The post Toni Grebla, numit oficial secretar general al Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .