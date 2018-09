Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca fostul judecator CCR Toni Grebla va fi numit luni in functia de secretar general al Guvernului.”Postul de secretar general al Guvernului e in responsabilitatea PSD si, dupa ce a plecat domnul Busuioc, postul a fost girat de un adjunct. Premierul…

- In ședința CEx de vineri, cand Dragnea i-a infruntat pe dizidenții din partid, președintele PSD a facut și un anunț-surpriza, cu propunerea ca Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constituționala, s-o inlocuiasca pe Andreea Lambru in funcția de secretar general al Guvernului, scrie jurnalistul Laurențiu…

- Probabil ca daca nu ar avea nevoie de voturile ALDE in Parlament, coalitia s-ar rupe imediat. Dragnea l-a criticat aspru pe Tariceanu, pe care il acuza ca il tine in brate pe Tudorel Toader. Ministrul Justitiei ar bloca proiecte importante, printre care si celebra lege a amnistiei si gratierii. Presedintele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat pentru Mediafax ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in funcția de secretar general al Guvernului, anunțul fiind facut in ședința de vineri al CExN al partidului.

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea deveni secretar general al Guvernului, el fiind propus pentru aceasta functie in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de catre presedintele partidului, Liviu Dragnea, au declarat pentru Agerpres surse politice. In prezent, functia este detinuta…

- Liviu Dragnea l-a propus, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, pe fostul judecator CCR Toni Grebla pentru funcția de secretar general al Guvernului. In prezent, funcția de secretar general al Guvernului este deținuta de Andreea Lambru, de la ALDE. Mutarea va fi facuta daca premierul Viorica…

- 'Nu am vazut decizia premierului. Nu stiu daca este desemnat interimar. Nu cred ca premierul poate desemna un premier interimar. Ceea ce cred ca doamna prim-ministru a facut, si sper sa nu gresesc, este o delegare a unor atributii limitate pe perioada in care domnia sa este in concediu, adica rezolvarea…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a semnat astazi decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre Dan Alexandru Groza.Decizia…