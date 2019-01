Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a afirmat luni ca DNA, desi s-a dovedit ca "a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri, continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta. Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Toni Grebla a fost intrebat cand se va da ordonanta de urgenta privind contestatiile in anulare la completurile de cinci judecatori de la Instanta suprema. "O asemenea masura se impune. Suntem in perioada in care completurile de cinci judecatori sunt in faza facerii si este o faza dificila si, din pacate, de lunga durata.…