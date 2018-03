Tonele de deşuri de pe ţărmurile insulelor Galapagos, analizate pentru a proteja mai bine arhipelagul O cantitate totala de 22 de tone de deseuri esuate pe coastele insulelor Galapagos au fost adunate din luna ianuarie si vor fi studiate pentru a stabili cum pot fi protejate mai bine aceste insule care gazduiesc atatea specii endemice incat l-au inspirat pe Darwin in dezvoltarea teoriei evolutiei, relateaza AFP. Cifra a fost anuntata in acest weekend de autoritatile Parcului national Galapagos, care au explicat ca deseurile, care vin uneori de la o departare precum Asia, vor fi examinate pentru a verifica daca nu aduc cumva cu ele specii animale invazive. Ecuadorul, tara de care tin insulele din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

