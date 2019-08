Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat ce crede și ce a reușit sa afle in ultimele doua saptamani despre faptul ca Gheorghe Dinca acționa in patru județe, avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a raspuns, in direct, la Romania TV: "Aș putea sa va spun ca numarul de județe este mai mare de patru. Colinda țara așa, pe la diverse…

- "Eu cred ca Dinca a fost asigurat, si nu ma refer de catre Politie sau Parchet, sfatuit sa spuna anumite lucruri, ce sa spuna, cand sa spuna, si astfel va fi scos iresponsabil. Eu am aceasta temere, ca acest Dinca nu va ajunge sa faca nu stiu ce puscarie, dar asta in sensul in care cred ca…

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimelor de la Caracal, dupa perchezitiile informatice. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat ca au fost gasite date concrete care pot fi valorificate pentru incriminarea lui.

- Avocatul familiei Luizei a facut, miercuri dimineața, dezvaluiri incredibile despre cazul crimelor din Caracal. Tonel Pop susține ca anchetatorii incearca sa mușamalizeze cazul și dau cat mai puține informații pentru a nu putea fi trași la raspundere. “Așa cum v-am spus, din pereți, tencuiala, pamant,…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat marti ca din declaratiile date in ancheta reiese ca familia a primit dupa disparitia fetei telefoane de la mai multe persoane, de pe numere diferite, or ancheta vizeaza un singur inculpat, pe Gheorghe Dinca.„Din declaratiile date se intrevede…

- Politistii si procurorii au gasit, in cadrul perchezitiilor din locuinta lui Gheorghe Dinca, un cercel in autoturismul suspectului, pe care mama Alexandrei l-a recunoscut ca apartinand fiicei sale, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat, luni, pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, ca l-a atacat "nedemn, cu minciuni" pe colegul de partid Paul Stanescu, ea afirmand ca ii este "groaza" ca Oprisan fa...