- Dupa ce in prima faza s-a aratat vadit nemulțumit de faptul ca procurorii DIICOT nu l-au anunțat despre faptul ca soția și copiii lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul dramei de la Caracal, aveau sa fie chemați la audieri joi la pranz, Tonel Pop a mai facut o declarație cu iz sonor. “Ma simt urmarit,…

- Avocatul familiei Melencu a decalrat marti ca mandatul de perchezitie existent in cazul cercetarilor de la Caracal nu este suficient si ca vor cere in curand prelungirea acestuia pentru continuarea cercetarilor din teren.Acesta mai spune ca dosarul ar avansa rapid in sensul in care cercetarile…

- "Eu cred ca Dinca a fost asigurat, si nu ma refer de catre Politie sau Parchet, sfatuit sa spuna anumite lucruri, ce sa spuna, cand sa spuna, si astfel va fi scos iresponsabil. Eu am aceasta temere, ca acest Dinca nu va ajunge sa faca nu stiu ce puscarie, dar asta in sensul in care cred ca…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, susține ca procurorii care cerceteaza casa lui Gheorghe Dinca ascund informații. El arata ca procurorii au copiat tot ce se afla pe telefoanele, laptopul și aparatul de fotografiat al lui Dinca, dar nu doresc sa comunice ce au gasit acolo. Pop face apel la jurnaliști…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat miercuri ca anchetatorii vor transforma curtea lui Gheorghe Dinca intr-un „șantier de construcții” dupa ce s-au descoperit tuneluri, foraje, puțuri și grote acoperite cu beton.„Exista tuneluri, exista tot felul de foraje, puturi infundate, grote…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat marti ca din declaratiile date in ancheta reiese ca familia a primit dupa disparitia fetei telefoane de la mai multe persoane, de pe numere diferite, or ancheta vizeaza un singur inculpat, pe Gheorghe Dinca.„Din declaratiile date se intrevede…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, considera ca Gheorghe Dinca este sfatuit de cineva cu mare experienta juridica ce sa le spuna anchetatorilor in asa fel incat sa se inchida cazul la doar doua crime: Alexandra si Luiza. Avocatul se teme ca anchetatorii vor inchide acest caz, daca reusesc sa dovedeasca…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…