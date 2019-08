Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat pentru agenția naționala Mediafax ca din punctul lui de vedere exista o a treia victima deoarece indiciile pe care le are arata ca anchetatorii evita un scandal. Avocatul spune ca sunt si bijuterii care ar indica o a treia victima. „Din punctul meu de…

- „Din punctul meu de vedere exista probe pentru a treia victima omorata de Gheorghe Dinica. Din datele si indiciile pe care le am se incearca sa nu se dea posibilitatea existentei unei a treia victime decedata. Sunt indicii ca anchetatorii se invart ca sa nu izbucneasca un alt scandal. Se vede ca INML…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a anunțat ca anchetatorii au gasit telefonul de pe care Gheorghe Dinca a sunat familia Luizei. Telefonul era la o familie din zona, ceea ce ne indica ca Dinca ar putea avea complici.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: alianța cu ALDE, valabila doar…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat miercuri, la scurt timp dupa ce intrat in curtea lui Gheorghe Dinca alaturi de anchetatori, ca procurorul de caz a dat telefon si a cerut ca avocatul sa nu mai participe la cercetarile efectuate de autoritati.„Dupa ce am fost inauntru, unde se…

- Tonel Pop a spus ca a participat alaturi de anchetatori la cautarile in locul unde s-au gasit oase si cenusa. "Era cenusa, oasele erau aruncate pe jos, pe iarba, sacii erau aruncati la 6 - 7 metri distanta, osemintele erau intr-un loc, sacii in altul. Erau urme de cenusa. Din punctul meu de vedere,…

- Intrebat despre perchezitiile informatice, avocatul a spus ca sunt in analiza un laptop, trei telefoane si un aparat foto, iar rezultatele nu se pot afla marti pentru ca „se copiaza automat in anumite softuri, se cloneaza mediile, dar nu se intra in ele". Despre locuinta lui Dinca, Tonel Pop a spus…

- Avocatul familiei Luizei: Dinca nu stie ale cui sunt oasele. Localizeaza fetele dupa perioadele anului Tonel Pop a spus, luni, la Caracal, ca in timpul cautarilor de luni s-au gasit „ramasite in acelasi sistem la ambele fete", respectiv arse. „Se fac analize, este de vazut ale cui sunt. El nici nu este…

- "Din punctul meu de vedere, este o pista importanta. Am facut o cerere pentru ca excrementele acestor animale, dar si animalele sa fie analizate, sa vedem daca au consumat carne de om. Aveam aceasta prezumptie, credem ca este posibil ca victimele sa fi fost transate si doar o parte sa fi fost aruncata…