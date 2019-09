Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, face acuzații extrem de grave la adresa anchetatorilor din cazul Caracal. DIICOT vrea sa preleve noi probe de ADN in cazul Luizei Melencu, insa mama fetei s-a opus pentru ca in trecut a oferit asemenea probe in ancheta. Tonel Pop e convins ca recoltarea de noi…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut de cinci luni, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal, a declarat, duminica, la Romania TV, ca timpul stabilit pentru reconstituirile presupuselor crime este insuficient. „Din moment ce o intrebare…

- Gheorghe Dinca a aruncat o „bomba” in cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu, prezent la audieri, susține ca barbatul iși bate joc de procurori și incearca sa ii induca in eroare, iar in desfașurarea anchetei este nevoie de un psiholog.

- Avocatul familiei Luizei Melencu susține ca a gasit informații noi in cazul de la Caracal. Acesta susține ca a ascultat cu anchetatorii discuțiile Alexandrei de la 112 și a gasit elemente care rastoarna ancheta.Citește și: ULTIMA ORA Luptatorii de la trupele speciale au DESCINS in zeci de…

- Contradicții in ancheta crimelor din Caracal au fost semnalate de avocatul familiei uneia dintre fetele despre care Gheorghe. Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, susține ca afirmațiile lui Gheorghe Dinca cum ca le-ar fi ars pe cele doua fete in butoi nu se potrivesc cu probele administrate pana in…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani despre care Gheorghe Dinca a spus ca a incinerat-o, a oferit, joi seara, la Antena 3, detalii cutremuratoare din dosar. Astfel, Tonel Pop a declarat ca dosarul dispariției Luizei era aproape rezolvat, iar procurorii și polițiștii știau ca Gheorghe…

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu susține ca Gheorghe Dinca se joaca cu autoritațile și incearca cumva sa rezume cazul la cele 2 victime, pentru a nu mai fi cautate alte lucruri legate de oribilele crime.

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca suspectul în cazul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca, este sfatuit ce sa spuna anchetatorilor. Totodata, Tonel Pop și-a exprimat temerea ca, foarte probabil, cazul Luizei Melencu se va închide.