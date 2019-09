Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a facut, duminica seara, la Romania TV, o dezvaluire uluitoare, care ridica multe semne de intrebare.Klaus Iohannis, atacuri in rafala la Guvern: Sunt multe de indreptat dupa guvernarile eșuate ale PSD Acesta spune ca Gheorghe Dinca nu ar mai avea…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca anchetatorii au pregatit deja casa lui Gheorghe Dinca pentru reconstituirile din locuința monstrului."Anchetatorii au dus deja in casa lui Dinca mobilierul in camera in care au fost ținute fetele, dar și in…

- Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, a spus ca a ieșit de la audiere o singura data cu incuviințarea procurorului, și nu de mai multe ori, așa cum susține avocatul familiei Luizei. Lascoschi mai precizeaza ca Tonel Pop „vrea mereu circ”, conform Mediafax.Citește și: BREAKING…

- Gheorghe Dinca a fost audiat de anchetatori privind dispariția Luizei Melencu. Prezent la audierile monstrului din Caracal, avocatul Tonel Pop pentru Antena 3 ca anchetatorii l-au intrebat pe Gheorghe Dinca in repetate randuri daca a fost atras de parfumul Luizei, incercand cumva sa il scape de vina…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a spus, duminica seara, la Romania TV, care erau sumele pe care soția criminalului i le trimitea din italia.Fiica lui Dinca a precizat ca mama ii trimitea, lunar, tatalui ei, sume cuprinse intre 200 și 400 de euro. Asta pentru ca, spune ea, monstrul…

- Tonel pop, avocatul familiei Luizei, fata sechestrata și ucisa de criminalul Gheorghe Dinca, a dezvșuit, marți seara, la Romania TV, ca are dubii cu privire la acele oseminte gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat USR, in legatura…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a dat declarații, la Romania TV, dupa ce a participat, alaturi de anchetatori și de monstrul din Caracal Gheorghe Dinca, la cautarile din padurea aflata la 20 de kilometri de oraș, acolo unde criminalul a spus ca a aruncat ramașițele unei fete.Citește și: Alexandru…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…