Tonel Pop a spus, duminica seara, la Antena 3, cum a convins familia Melencu sa fie de acord cu noul test ADN cerut de DIICOT.

„Am convins-o foarte greu. Și nu a fost numai doamna Melencu, ci toata familia. Bunicul cel puțin... Am revenit cu telefonul, iar s-au sfatuit, și-au dat telefoane. Foarte greu!”, a spus avocatul Tonel Pop.

„Chiar mi-am pus in joc reputația fața de danșii. Am avut și niște clinciuri, in sensul in care era posibil sa nu mai aiba incredere nici in mine", a dezvaluit avocatul.