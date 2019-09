Gheorghe Dinca a fost adus joi in fata procurorilor pentru o noua audiere. I s-au pus in fata probe, a raspuns la intrebari timp de 12 ore, doar ca, Tonel Pop este revoltat de ce s-a intamplat acolo privind aspectul consemnarilor procurorului. Avocatul familiei Luizei sustine ca procurorul nu a consemnat ce a spus Dinca, ci in asa fel incat fata este denigrata.