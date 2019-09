Tonel Pop, avocatul familiei Melencu: Procurorii m-au amenințat, m-au filmat ”Eu nu pot sa comentez sa fac nimic, pentru ca procurorii m-au amenințat ca-mi fac și mie dosar penal daca nu fac ce vor danșii. Deci eu nu pot sa-mi mai desfașor activitatea ca avocat liber, pentru ca m-au amenințat procurorii, m-au chemat, m-au filmat, cinci procurori deodata. Eu nu pot sa-mi dau cu nicio parere, va rog sa ma ințelegeți, nu pot sa spun nimic, m-au amenințat ca-mi fac dosar penal, nu am ce sa fac.” a spus avocatul familiei Melencu, la Antena 3. Tonel Pop a afirmat ca procurorii l-au amenințat ca-l vor acuza de obstrucționarea justiției. ”Eu nu pot sa-mi mai desfașor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

