Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, incident cu un procuror: M-a stupefiat! „Au fost mai multe incidente. Nu o sa le spun pe toate, dar va spun o chestiune care m-a stupefiat. La un moment dat, doamna Dinca, mințind, eu m-am mirat. Adica mi-am dat ochii peste cap cu o expresie neacademica. Procurorul a sarit la mine cu o nervozitate incredibila: cum imi permit eu sa dau ochii peste cap?!", a spus avocatul Tonel Pop, marți, in fața jurnaliștilor. „Dupa care”, a continuat avocatul, „nu a mai rezistat nici acest domn procuror și iși dadea și dansul ochii peste cap”. Potrivit avocatului familiei Luizei, din declarațiile pe care le-a dat soția lui Dinca in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

