- Avocatul familiei Maceșanu susține ca are informații ca Luiza și Alexandra au fost traficate de o rețea din Bari, din care facea parte și Gheorghe Dinca. ”Din cate știm, fetele sunt in viața, undeva in Italia. Acestea sunt informațiile pe care le are domnul Cumpanașu in acest moment. Domnul…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut o serie de declarații incredibile despre dosarul Alexandrei Maceșanu. Pop a relatat ca la dosar a fost gasit un plic sigilat in care ar fi trebuit sa fie CD-ul cu inregistrarile apelurilor Alexandrei la 112, dar acesta era gol. Ulterior, un alt…

- Au trecut aproape 3 saptamani de cand Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, iar avocatul familiei Melencu face, din nou, declarații despre cele intamplate. Tonel Pop este de parere ca fetele ar putea sa fie in viața, pe undeva prin strainatate.

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu i-a laudat pe anchetatorii DIICOT și polițiștii care efectueaza ancheta crimelor de la Caracal și considera ca nu exista dubii ca investigațiile vor duce la aflarea adevarului. Traian Basescu i-a criticat apoi pe avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop,…

- Dupa ce s-au gasit mai multe ramasite langa o padure din apropierea casei lui Gheorghe Dinca, acum se asteapta rezultatul de la INML pentru a se afla daca acestea apartin sau nu Luizei Melencu. In tot acest timp, Tonel Pop, avocatul familiei, are o alta versiune.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, miercuri, ca probele gasite recent in padurea de la langa Caracal „nu au fost pozitionate acolo de cateva luni”. Reprezentantul mamei și bunicului fetei de 18 ani disparuta in luna aprilie spune ca cenusa si oasele erau aruncate pe iarba, iar…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca „exista date ca exista o victima" intr-o padure de langa Caracal, insa nu se cunoaște identitatea acesteia, acest lucru urmand a fi stabilit dupa analiza ADN.