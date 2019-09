Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, fata despre care Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, spune ca a ucis-o, a facut o declarație uluitoare, vineri seara, la Romania TV."Exista probe ca Luiza a fost in casa acestui Dinca. Mai multe detalii nu pot sa va dau", a spus avocatul. Citește…

- Avocatul familiei Melencu a decalrat marti ca mandatul de perchezitie existent in cazul cercetarilor de la Caracal nu este suficient si ca vor cere in curand prelungirea acestuia pentru continuarea cercetarilor din teren.Acesta mai spune ca dosarul ar avansa rapid in sensul in care cercetarile…

- Jurnalistul liviu Avram susține ca avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, da impresia ca nu apara interesele clienților sai, ci mai degraba interesele sale personale, in tentativa de a-și crea o imagine in mass-media. Avram considera ca avocatul comunica public, dar o face cu date diferite fața de…

- Tonel pop, avocatul familiei Luizei, fata sechestrata și ucisa de criminalul Gheorghe Dinca, a dezvșuit, marți seara, la Romania TV, ca are dubii cu privire la acele oseminte gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat USR, in legatura…

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu susține ca Gheorghe Dinca a fost sunat pe mobilul sau de mai multe ori, de barbați, iar acesta nu a declarat acest fapt. Avocatul merge pe varianta ca inculpatul nu a fost singur.

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a afirmat ca Gheorghe Dinca are mai multe victime, pe care „le localizeaza dupa perioade, nu dupa nume”. Criminaliștii care se ocupa de cazul din Caracal au gasit luni fragmente umane intr-o padure din apropierea orașului, dupa ce Dinca le-a dezvaluit ca…

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu susține ca Gheorghe Dinca se joaca cu autoritațile și incearca cumva sa rezume cazul la cele 2 victime, pentru a nu mai fi cautate alte lucruri legate de oribilele crime.

- Avocatul familiei Melencu acuza ca autoritațile nu comunica in cazul Luizei și a explicat, la Antena 3, ca familia fetei nu știe daca s-au prelevat probe ADN pentru comparație și in cazul Luizei.Fostul director INML i-a pus diagnosticul monstrului din Caracal: 'Psihopat e'. Asemanari și diferențe…