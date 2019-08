Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut doua plangeri impotriva familiei lui Gheorghe Dinca, in special impotriva soției acestuia, scrie Antena 3. „Am fost primit in audiența de...

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut doua plangeri impotriva familiei lui Gheorghe Dinca, in special impotriva soției acestuia.„Am fost primit in audiența de procurorul general al Romaniei și am depus doua plangeri. Una din plangeri e o continuare a plangerii inițiale pe care…

- Sotia lui Gheorghe Dinca urmeaza sa fie audiata astazi la sediul Politiei din Caracal de catre procurorii DIICOT, care incearca sa lamureasca misterul disparitiei Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, anunța Antena3.Amintim ca Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a spus ca femeia ar ști…

- Noi detalii ies la iveala in cazul de la Caracal. S-a facut o plangere penala pe numele soției lui Gheorghe Dinca. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat ca femeia ar fi implicat in acest caz și ca trebuie sa fie anchetata nu doar martor.

- Ancheta din Dosarul Caracal se complica. Soția lui Gheorghe Dinca s-a trezit cu plangere penala pe numele ei. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, e convins ca soția lui Dinca știe mai mult decat spune. Aceasta a revenit din Italia in casa soțului ei din Caracal la cateva saptamani de la…

- Dupa ce o femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Poliție din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o și lovit-o, alte doua femei au mers la poliție pentru a-l reclama. Conform Romania TV, cele doua au declarat ca ar fi fost abuzate de…

- Tot astazi, o femeie de 49 de ani a depus plangere impotriva lui Gheorghe Dinca, pe motiv ca acesta ar fi violat-o. "Nu am cunostinte sa fi fost audiate persoane care sa declare violuri. Iar in ceea ce priveste aceasta informatie, ca, astazi, o doamna pe care Dinca ar fi violat-o ar fi depus…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a afirmat ca Gheorghe Dinca are mai multe victime, pe care „le localizeaza dupa perioade, nu dupa nume”. Criminaliștii care se ocupa de cazul din Caracal au gasit luni fragmente umane intr-o padure din apropierea orașului, dupa ce Dinca le-a dezvaluit ca…