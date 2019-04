Tone de pește stricat, retrase de la vânzare. Inspectorii OPC au fost îngroziți Tone de macrou, hering, cod sau crap au fost retrase de la vanzare. In total 7,5 tone de peste si conserve. Amenzile date cu aceasta ocazie au ajuns la aproape 800 de mii de lei. Marfa care ar putea contine si bacterii venea din import. Intr-o piata, tot din Bucuresti, imaginea i-a ingrozit pe inspectorii OPC. 90% din pestele gasit cu nereguli e din import, potrivit Observator.tv. De fapt, zeci de kg de crap erau tinute la aproape 8 grade Celsius. intra scris pe ecran Pentru ca pestele sa nu se altereze ar trebui depozitat la sub zero grade. Iar atunci cand este comercializat, temperatura trebuie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

