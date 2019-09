Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Dumitran (43 de ani), psiholog criminalist in cadrul Serviciului de Analiza Comportamentala al Politiei Romane, este omul desemnat sa-l psihanalizeze pe Gheorghe Dinca, principalul suspect in „cazul Caracal“.

- Anchete la Politia si Protectia Copilului din Galati dupa ce, in spatiul public, au aparut informatii si imagini care lasau sa se inteleaga ca un copil de 5 ani, care locuia cu o batrana din familie, ar fi agresat si lasat in voia sortii. Vecinii batranei, strabunica baiatului, sustin acest lucru. “L-am…

- Scandal cu bate si topoare, langa Capitala. Doua grupuri rivale s-au incaierat in plina strada. Conflictul a izbucnit intr-un maxi taxi, cand doi pasageri i-ar fi cerut soferului sa opreasca intre statii.

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Doua accidente in lant, in care au fost implicate in total 10 autovehicule, s-au produs vineri seara pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti, circulatia fiind ingreunata pe sensul...

- Au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe strada I.L. Caragiale, tronsonul cuprins intre strada Baba Novac si bulevardul Alexandru Lapusneanu, informeaza Primaria Municipiului Constanta. In zona Casei de Cultura, Primaria Municipiului Constanta continua lucrarile de reabilitare a carosabilului. Astfel,…

- Update! 50 de pompieri intervin pentru stingerea incendiului de la fostul restaurant Zahana din Pitești. Potrivit ISU Argeș, in momentul defața exista riscul de prabușire. Vom reveni! https://youtu.be/rfilWYlSNWI VIDEO! Incendiu puternic la fostul restaurant Zahana din cartierul piteștean Tudor Vladimirescu.…

- VIDEO! Incendiu puternic la fostul restaurant Zahana din cartierul piteștean Tudor Vladimirescu. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 400 de metri, cu degajare mare de fum. Strada a fost inchisa. La fața locului intervin echipaje de pompieri cu patru autospeciale cu apa și spuma, autoscara, barca…