Tommy Hilfiger, show cu Zendaya la Paris Tommy Hilfiger, show cu Zendaya la Paris Brandul Tommy Hilfiger anunta evenimentul experiential de moda TOMMYNOW Primavara 2019 ce prezinta colectia colaborativa TommyXZendaya. Show-ul a celebrat si onorat femeile puternice, emblematice pentru cultura pop americana a anilor ‘70, precum si prezentarea de moda Battle of Versailles din 1973 si declaratia autentica facuta de modelele americane care au urcat pe podium. Show-ul de moda TOMMYNOW din acest sezon continua sa aduca la viata spiritul brandului pentru consumatorii din intreaga lume. Din toamna anului 2016, spectacolul a calatorit in orase… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

