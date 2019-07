Tommy Hilfiger aduce din nou TommyNow in New York

Stiri pe aceeasi tema

- Gianluigi Buffon, 41 de ani, revine la Juventus dupa numai un an la PSG și va ramane la club dupa sfarșitul carierei, in staff-ul administrativ. Portarul Gigi Buffon a plecat de la Juventus sperand ca va caștiga Liga Campionilor la PSG. Și-a dat seama, dupa numai un an, ca nu sunt șanse mari nici la…

- Primaria din Paris vrea sa numeasca o mica piața dupa prințesa Diana, la locul accidentului de mașina din 1997, in care a murit aceasta. In imediata apropiere a Tunelului Alma, unde a avut loc tragedia, a fost ridicat deja un monument, neoficial, in forma de flacara, aurie, in onoarea sa. Lady Di a…

- Aeronava Tarom care il aduce pe Radu Mazare de la Paris trebuia sa ajunga la Otopeni la ora 20.10. Avionul s-a intors insa din drum in zona Valcea, potrivit radarelor.Este posibil ca pilotii sa faca mai multe manevre in aer, in aceasta zona, asteptand sa treaca codul portocaliu de furtuna…

- Mai multe imagini cu Radu Mazare surprinse in avionul care il aduce pe fostul primar in Romania au fost difuzate de Antena 1, la Observatorul de la ora 19:00. Potrivit Antena 1, fiul lui Radu Mazare, Raducu, se afla in avionul care va ateriza in scurta vreme la București. Inainte de a fi urcat in avion,…

- Aeronava Tarom RO384 cu ruta Paris la Bucuresti, in care se afla fostul edil al Constantei, Radu Mazare, se apropie de Romania. In aeronava se afla si fiul sau, Raducu Mazare. Aeronava a decolat cu 19 minute mai tarziu decat era programat.Vezi harta AICI ...

- Fostul primar al Constantei a fost adus pe pista aeroportului Charles de Gaulle din Paris cu 70 de minute inainte de decolarea avionului catre Bucuresti, insotit de o escorta formata din 12 politisti francezi si romani. El a ajuns la Paris, astazi, de la Antananorivo, la ora locala 10.30. Radu Mazare…

- Radu Mazare revine in Romania, dupa ce a plecat, in Madagascar, pe 30 decembrie 2017. Fostul primar al Constanței va fi adus, luni seara, cu un avion, dupa ce a fost extradat din insula africana.O poza cu Mazare a fost facuta de un al pasager al aeronavei, inainte de a decola de la Paris,…