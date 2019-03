Tommy Hilfiger a lansat noua campanie KIDS Primvara 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sebes susține in continuare programul national de donare de sange printr-o acțiune programata a avea loc la Spitalul Municipal Sebeș, miercuri, 6 martie 2019, incepand cu ora 8.00. Primarul Municipiului Sebes, Dorin Nistor, alaturi de voluntari din administrația publica locala și din serviciile…

- Guvernul condus de Viktor Orban a lansat de mult timp o campanie impotriva Uniunii Europene si magnatul american George Soros. Ungaria lui Viktor Orban lanseaza o noua campanie impotriva imigratiei. Iar obiectivele sunt doua: George Soros si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Campania…

- Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM) a lansat campania "Inotul - campionul sanatatii tale" prin care doreste sa atraga spre acest sport un numar cat mai mare de copii si nu numai. "Este o campanie frumoasa, o campanie curata, o campanie pentru copii, pentru viitorul nostru. Pentru…

- Generalul in retragere Benny Gantz, rivalul premierului israelian Benjamin Netanyahu in alegerile legislative de la 9 aprilie, si-a lansat marti campania electorala, atacandu-l pe seful guvernului si facandu-si publice, in sfarsit, pozitiile politice, relateaza AFP. In fata a mii de sustinatori reuniti…

- Mișcarea Populara Antimafie s-a lansat astazi in campania electorala cu sloganul "E timpul sa spui nu!". Reprezentantii formațiunii sustin ca vor continua lupta impotriva clanurilor, inceputa inca din 2010, iar daca vor ajunge in Parlament vor pleda pentru

- Partidul Democrat din Moldova, condus de controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, s-a lansat vineri, 25 ianuarie, in campania electorala pentru parlamentarele din 24 februarie. Evenimentul a avut loc in fata sediului PDM din centrul Capitalei.

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba deruleaza in perioada 21-27 ianuarie, cu ocazia Saptamanii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, o campanie de informare, educare și comunicare sub sloganul “Stop Cancerului de Col Uterin!”. Campania va continua efortul susținut pentru reducerea riscului…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a lansat, impreuna cu UNICEF, campania de promovare a vaccinarii – „Copilaria, cel mai frumos cadou”, o continuare a campaniilor door-to-door de informare si recuperare vaccinala realizate anul trecut. „Scopul acestor campanii este de a informa…