Stiri pe aceeasi tema

- Chiar la miezul nopții de vineri spre sambata a rasunat maneaua la festivalul Electric Castle de la Bonțida. Pe scena de la Hangar era la pupitru Tommy Cash, un DJ de 27 de ani din Estonia. Dupa rețeta testata cu succes la Neversea, Adi Minune și-a facut loc in playlistul de la Bonțida cu „Așa …

- O manea celebra a lui Adi Minune a fost huiduita la Electric Castle, in timp ce a fost mixata de DJ-ul estonian Tommy Cash. Organizatorii evenimentului, la care au urcat pe scena Florence and the Machine, au fost deranjați de moment.

- A 3-a noapte de distracție la festivalul Electric Castle din Cluj a fost una cel puțin surprinzatoare pentru publicul venit sa vada LIVE trupe celebre precum Limp Bizkit sau Florence & The Machine.Astfel, vineri seara, un DJ a pus o melodie interpretata de Adrian Minune, dupa care organizatorii…

- Astfel, vineri seara, un DJ a pus o melodie interpretata de Adrian Minune, dupa care organizatorii evenimentului i-au multumit pe Facebook pentru aceasta "ultima prestatie la Electric Castle". DJ-ul are numele de scena Tommy Cash, are 27 de ani si este de origine estoniana. Nascut in 1991, Tomas Tammemets…

- DJ-ul estonian Tommy Cash a adus, vineri seara, pe scena de la Electric Castle, maneaua "Așa trec zilele mele", a lui Adrian Minune, iar oficialii manifestarii au anuntat ulterior ca aceasta a fost ultima reprezentatie a artistului in festival, potrivit Mediafax."Multumim, Tommy Cash! Pentru…

- "Multumim, Tommy Cash! Pentru ultima ta reprezentatie la Electric Castle", se arata intr-un mesaj publicat pe contul festivalului de pe reteaua de socializare online Facebook. Acesta este al doilea festival dedicat muzicii electronice, de la inceputul lunii iulie si pana in prezent, la care maneaua…

- DJ-ul estonian Tommy Cash a adus, vineri seara, pe scena de la Electric Castle, maneaua „Așa trec zilele mele”, a lui Adrian Minune, iar oficialii manifestarii au anuntat ulterior ca aceasta a fost ultima reprezentatie a artistului in festival. „Multumim, Tommy Cash! Pentru ultima ta reprezentatie la…

- Comentariile privind maneaua lui Adrian Minune de la festivalul Neversea au stârnit și o reacțiue oficiala. Astfel, Ambasada Suediei la Bucuresti a reactionat pe Facebook, dupa ce faimosul dj suedez Salvatore Ganacci a mixat melodia lui Minune.