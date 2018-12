Tombola neobisnuita in Elvetia: Premiul consta intr-o statiune de ski Statiunea de ski Fideriser Heuberge din Elvetia a decis sa organizeze o competitie unicat in urma careia castigatorul se va putea bucura timp de 24 de ore de intreaga statiune, care include 15 kilometri de partie, cel mai lung tobogan din Elvetia, trei vile, un hotel si 76 de angajati, scrie publicatia 20 Minuten.



Castigatorul se va putea bucura de acest premiu singur sau impreuna cu 999 de prieteni, dintre care 222 vor putea petrece si noaptea in statiune.



Valoarea premiului este estimata la cel putin 100.000 de franci (89.000 de euro), iar statiunea care organizeaza aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea de ski Fideriser Heuberge din Elvetia a decis sa organizeze o competitie unicat in urma careia castigatorul se va putea bucura timp de 24 de ore de intreaga statiune, care include 15 kilometri de partie, cel mai lung tobogan din Elvetia, trei vile, un hotel si 76 de angajati, scrie publicatia…

- Castigatorul se va putea bucura de acest premiu singur sau impreuna cu 999 de prieteni, dintre care 222 vor putea petrece si noaptea in statiune. Valoarea premiului este estimata la cel putin 100.000 de franci (89.000 de euro) iar statiunea care organizeaza aceasta competitie sustine ca este prima…

- Valoarea voucherelor de vacanta a crescut la 244 de milioane de euro, la finalul lunii octombrie, o suma de 8,4 ori mai mare fata de cea de anul trecut. In primele 10 luni ale anului au fost emise 23,2 milioane de vouchere de vacanta pe hartie si suport electronic. Potrivit estimarilor ANAT,…

- Valoarea tranzactiilor din piata imobiliara romaneasca a depasit patru miliarde de euro in ultimii cinci ani, cei mai activi cumparatori fiind investitorii sud-africani, cu o cota de piata de 28%, acestia fiind urmati de investitorii greci (14%), francezi (10%) si romani (7%), conform unei analize de…

- SUA si Marea Britanie au ajuns la un nou acord privind serviciile aeriene care va guverna calatoriile aeriene dupa Brexit, a anuntat miercuri guvernul de la Londra, citat de Reuters. Acordul "va garanta continuarea rutelor vitale transatlantice folosite de zeci de milioane de pasageri anual,…

- Romanii au cumparat, in primele 9 ore de Black Friday, produse in valoarea de 54,16 milioane, mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat tranzactii de 38 milioane, transmite procesatorul de plati PayU Romania. Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Romania se situeaza pe locul 45 intr-un clasament al primelor 100 de tari ca valoare a brandului de tara, in crestere fata de locul 49 pe care se situa in 2017, in conditiile in care valoarea brandului de tara al Romaniei a crescut cu 27%, pana la 222 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat…