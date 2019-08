Tomatina - Mii de persoane au participat miercuri la o celebră bătaie cu tomate organizată în Spania Mii de persoane au participat miercuri la o celebra bataie cu rosii, Tomatina, organizata anual in orasul Bunol, in timpul careia strazile acestei localitati spaniole sunt acoperite de sucul rezultat din strivirea mai multor tone de tomate, informeaza Reuters. Organizatorii festivalului anual Tomatina au aruncat in multimea de participanti 145 de tone de rosii coapte din sase camioane de dimensiuni mari, iar intregul oras a devenit foarte repede o veritabila "mare" colorata in rosu si portocaliu. Unii dintre participanti au purtat ochelari speciali pentru a isi proteja ochii, iar anumite cladiri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

